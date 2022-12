Centro Studi, la Regione torna nella compagina societaria

La presidente Tesei ha riconosciuto il cambio di rotta

La Giunta Regionale ha deliberato, su proposta della Presidente della Regione Donatella Tesei, di compiere gli adempimenti necessari al fine di una nuova partecipazione al Centro Studi Città di Foligno. È stato, infatti, valutato che le condizioni di cambiamento richieste dalla Presidente Tesei, al momento del recesso dalla partecipazione della Regione, si sono verificate così come dettagliatamente comunicato dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, che nelle scorse settimane ha informato la stessa Presidente Tesei della positiva evoluzione avuta dal Centro Studi che, superate le difficoltà emerse nell’ultimo biennio, ad oggi può contare su una conduzione di assoluta affidabilità sia sotto il profilo gestionale che sotto il profilo scientifico culturale.

Il cambo di governance

Il sindaco Zuccarini, nella sua comunicazione, aveva sottolineato – oltre a come il rinnovato Consiglio di Amministrazione avesse promosso una ridefinizione della governance dell’Ente ed un suo riassetto economico e funzionale – “una ritrovata funzione strategica del Centro Studi che rappresenta il polo locale dell’Università di Perugia ospitando, attualmente, il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza per il territorio ed il costruito, il Corso di laurea triennale in Infermieristica, e il Corso di laurea triennale in Fisioterapia, mentre altri corsi potrebbero essere in futuro attivati”.