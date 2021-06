Centro studi, opposizione interroga: "Presidente dimesso ma in carica"

Interrogazione dei gruppi consiliari di centrosinistra

Interrogazione dei gruppi consiliari di centrosinistra sul Centro Studi. I rappresentanti eletti in consiglio comunale ricordano che il Centro Studi è un’associazione “costituita nel 1999 con durata prevista di 50 anni e che promuove attività di formazione di elevato livello nelle varie discipline educative, sociali, scientifiche, amministrative, nonché di svolgere attività di progettazione, gestione e rendicontazione di iniziative finanziate con fondi strutturali ed europei sia in proprio che in partenariato con altri soggetti“. Sono stati attivati corsi di laurea triennali, magistrali, master, corsi di aggiornamento, perfezionamento e di alta formazione.

“Quali attività negli ultimi due anni nel Centro studi?”

“In passato – dicono i consiglieri – sono state promosse attività di formazione, aggiornamento, orientamento; attività culturali, attività di ricerca, attività editoriali”. Quindi si chiede al sindaco: “perché il Presidente del Centro Studi ha presentato le dimissioni da tempo e in data odierna risulta ancora in carica; quali iniziative sono state svolte negli ultimi due anni; perché l’importante e qualificante evento Social Hackathon Umbria 2021 non risulta avere il patrocinio del Comune di Foligno come negli anni precedenti“.