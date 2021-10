In centro storico nonostante i domiciliari: 33enne agli arresti col braccialetto

33enne agli arresti col braccialetto elettronico. Individuo già noto alle forze dell'ordine

Non sono bastati i domiciliari a tenere lontano dal centro della città di Foligno un 33enne nordafricano, arrestato questa dai carabinieri per evasione e da tempo noto alle forze dell’ordine.

In piazza nonostante i domiciliari

Nella serata del 19 ottobre, i militari operanti, durante il consueto servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il soggetto mentre arbitrariamente passeggiava in piazza della Repubblica, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Già arrestato

Il provvedimento restrittivo scaturiva da diverse segnalazioni inoltrate dai due organi di Polizia all’Autorità Giudiziaria, a seguito delle reiterate violazioni da parte dell’arrestato alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Foligno precedentemente gravante nei suoi confronti. Il predetto era già stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza e lesioni a P.U. il 30 settembre u.s. da personale della Sezione Radiomobile, intervenuto in ausilio alla Volante del locale Commissariato; in quell’occasione, il nordafricano, in evidente stato di alterazione, stava aggredendo dei passanti, per poi colpire il personale delle suddette Forze di Polizia.

Braccialetto elettronico

Condotto in caserma, terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso le camere di sicurezza come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. Il 21 ottobre è stato convalidato l’arresto, ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.