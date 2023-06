Centro storico diventa grande discoteca a cielo aperto, Dj Ralf pronto a far ballare la città - Tuttoggi.info

Giovedì 29 giugno evento clou di "Estate in città 2023" con un grande concerto gratuito in piazza Gabriotti, nel cuore della città altri 10 deejay e negozi aperti | Ecco la cartina con i varchi di ingresso e uscita

Centro storico di Città di Castello pronto a trasformarsi in una discoteca a cielo aperto, giovedì 29 giugno, con protagonista Dj Ralf, in consolle dalle ore 22 in piazza Gabriotti per un’edizione più che speciale di “Dj Shopping”.

Oltre a questo evento clou – completamente gratuito – nel cuore della città ci saranno negozi aperti fino a tarda sera e altre 10 postazioni con altrettanti deejay, che suoneranno in contemporanea a partire dalle ore 19 in piazza Fanti, piazza Matteotti, piazza del Garigliano, corso Vittorio Emanuele (tre postazioni), via Mario Angeloni, piazza Raffaello Sanzio, piazza Gioberti e piazza Garibaldi.

“C’è grande attesa – ha detto l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri – per l’esibizione di Dj Ralf, autentico gigante della scena dance internazionale, che darà spettacolo e farà ballare con le suggestive proiezioni sul ledwall del palco e nei giardini del Cassero curate dai Tifernauti, che sono una certezza quando si parla di qualità dell’intrattenimento e che ringraziamo per la preziosa collaborazione”.

Luci e colori, immagini e parole si fonderanno in una scenografia coinvolgente che accompagnerà le autentiche scariche di ritmo del deejay umbro, al secolo Antonio Ferrari, uno dei grandi nomi italiani della dance che ha fatto ballare folle oceaniche in tutto il mondo, diventando un’icona della musica house. Protagonista di collaborazioni con deejay del calibro di Steve Bug, Timo Maas, Mathew Johnson, Ellen Allien e molti altri, a Città di Castello Dj Ralf ritroverà i Tifernauti (Alberto Brizzi e Marco Capaccioni), con cui nel 2006 ha collaborato per il remix di “Buon Sangue” di Lorenzo Jovanotti, nella mitica sala di registrazione situata nel centro storico cittadino.

A scaldare il pubblico dalle ore 20.30 sarà Benny Blanco, giovane e bravissimo deejay di Trestina. Il concerto si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza previste per i grandi eventi all’aperto, quindi con il controllo di borse e zaini all’ingresso e il divieto di introdurre nell’area di piazza Gabriotti bottiglie chiuse, contenitori di vetro, lattine e oggetti contundenti.

Nei pressi del palco verrà allestita una postazione riservata alle persone con disabilità che potrà essere raggiunta da via Pomerio Rodolfo Siviero. Gli altri varchi per l’ingresso del pubblico saranno da corso Cavour e dalle scale mobili del bastione del Cassero, mentre per il deflusso degli spettatori sono indicate via del Popolo, via Plinio il Giovane, via Santo Stefano, via Cacciatori del Tevere e via della Pendinella. Gli appassionati che arriveranno per Dj Ralf sono invitati a raggiungere in anticipo l’area del concerto per non creare code.