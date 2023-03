Centro di selezione Esercito: prova scritta informatizzata ai concorsi

Completato progetto iniziale

La fase appena conclusa sancisce di fatto il completamento del progetto iniziale, con previsione di piena funzionalità per tutti i concorsi a partire dal 2024. In particolare sono stati utilizzati tecnologia e sistemi all’avanguardia per la gestione dell’intero processo di preselezione: ricezione e lavorazione delle domande di partecipazione, convocazione dei candidati, composizione delle prove d’esame, preparazione di tutti i dispositivi e materiali necessari, allestimento delle aule concorsuali, gestione delle prove in modalità paperless, correzione automatizzata delle prove, produzione delle graduatorie, nonché pubblicazione dei risultati in near real time.

Privacy tutelata

Punti cardine del nuovo sistema sono la tutela della privacy del candidato e la sicurezza dei dati che assicurano la trasparenza dell’intero processo selettivo, la massima flessibilità ed efficienza, risparmio di risorse e contrazione dei tempi.