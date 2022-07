In centro con il crack, in casa pure la cocaina | Arrestato 28enne - Tuttoggi

Immediatamente fermato da personale in uniforme, fatto intervenire in supporto, il giovane è stato trovato in possesso di una dose di crack da mezzo grammo. Il controllo dei carabinieri è stato quindi esteso all’abitazione del 28enne dove, al di termine di una lunga perquisizione, ben occultati in diverse stanze della casa, sono stati rinvenuti un’altra dose di crack, 11 dosi di cocaina da un grammo ciascuna, e ad altri 66 grammi della stessa sostanza. Il tutto corredato da un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Tutta la droga trovata, che avrebbe consentito di immettere sul mercato locale circa 150 dosi medie per un corrispettivo di oltre 2.000 euro, è stata sequestrata. Il 28enne è stato infine arrestato e associato alla casa circondariale di Perugia Capanne a disposizione dei magistrati, cui dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, che prevede fino ad un massimo di 20 anni di reclusione e 260.000 euro di multa.