Ubriaco chiede da bere in pizzeria, infastidisce clienti e aggredisce carabinieri | Arrestato - Tuttoggi

E' successo sabato sera (16 luglio) in via Garibaldi, a Umbertide | L'uomo al diniego dei titolari se la sarebbe presa prima con i presenti e poi i con i militari intervenuti per calmarlo

In preda ai fumi dell’alcol chiede da bere ai titolari di una pizzeria e, ricevuto un secco diniego, si mette a infastidire i clienti. E’ successo sabato sera (16 luglio) in via Garibaldi, a Umbertide, dove le intemperanze di un 45enne del posto gli sono costate addirittura l’arresto.

Sul posto, infatti, poco prima delle 23, sono stati chiamati i carabinieri, che, nonostante abbiano provato a calmarlo con le buone, sono stati aggrediti a graffi e pugni dall’esagitato umbertidese (non nuovo a simili episodi) riportando pure lesioni di lieve entità.