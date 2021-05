Centri di Comunità a Piediripa, Savelli e Valcadara: via alle gare - Tuttoggi

I centri di comunità finanziati grazie agli sms solidali, alla fine dell'emergenza saranno spazi polifunzionali utili alle frazioni

Avviato l’iter che entro poche settimane permetterà di dare il via ai lavori di 3 centri di comunità in altrettante frazioni di Norcia, per l’esattezza a Piediripa, Savelli e Valcadara.

E’ stato infatti pubblicato dall’Ufficio speciale alla ricostruzione dell’Umbria l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della successiva indizione di apposita procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento “Ambito territoriale 1: realizzazione dei centri di comunità nel comune di Norcia (PG), in località Piediripa, Savelli e Valcaldara”.

Centri di comunità finanziati dagli sms solidali

L’intervento è finalizzato a dotare i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 di presidi diffusi di Protezione civile e di socialità sulla base dell’ordinanza del Commissario Straordinario n.48/2018 “Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziate”.

I Centri di Comunità sono edifici che rappresenteranno un presidio per la gestione delle emergenze, in grado di garantire ospitalità immediata e confortevole, grazie a una capillare diffusione sul territorio a maggior rischio sismico. Al tempo stesso tali edifici costituiranno, al di fuori dell’emergenza, uno spazio sociale a supporto alle comunità dei territori interessati, essendo utilizzabili come locali polifunzionali per usi pubblici ed associativi.

Lavori per oltre 800mila euro

L’intervento prevede lavori per un importo complessivo di € 832.818,25 euro (oltre IVA), di cui € 812.534,58 per lavori soggetti a ribasso ed € 20.283,67 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e vede come stazione appaltante l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio Opere Pubbliche e Beni culturali.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc entro le ore 12:00 del 28 maggio 2021.

L’avviso pubblico è disponibile cliccando qui.