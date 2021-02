Centrale geotermica a Castel Giorgio, Tar annulla autorizzazione - Tuttoggi

Le criticità rappresentate erano state messe in relazione alla sismicità del territorio e dell'impatto ambientale sul Lago di Bolsena

Il Tar del Lazio ha parzialmente accolto le istanze presentate dai Comuni che hanno evidenziato le problematiche, non opportunamente valutate, del progetto per la realizzazione della centrale geotermica di Castel Giorgio (per la produzione di 5 megawatt alla società ITW LKW Geotermia Italia Spa). L’autorizzazione per la realizzazione della centrale geotermica a Castel Giorgio, infatti, è stata annullata dal Tribunale Amministrativo, che ha rilevato dei vizi meritevoli di accoglimento.

L’interrogazione del M5S

Le criticità rappresentate dai istituzioni, associazioni e politica, erano state messe in relazione alla sismicità del territorio e dell’impatto ambientale sul Lago di Bolsena.

Tali elementi avevano spinto Federica Daga e Gabriele Lorenzoni (M5S), nello scorso mese di Giugno, a depositare un’interrogazione in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

“Iter deve tornare in Consiglio dei Ministri”

“Alla luce di questo, l’iter autorizzativo dovrà tornare in Consiglio dei Ministri e siamo sicuri – sottolineano Daga e Lorenzoni – che stavolta ci sarà maggior cura e perizia da parte delle Regioni interessate (Lazio e Umbria) nel chiedere, in quella sede, di valutare nuovamente le criticità ambientali che più volte abbiamo evidenziato, unitamente ai cittadini e alle istituzioni dei comuni coinvolti, a cui va il nostro ringraziamento per aver portato fino in fondo le loro giuste motivazioni”.