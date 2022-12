Centra e distrugge con l'auto nicchia per contatori del gas | Intervengono vigili del fuoco - Tuttoggi

Paura in via Rodolfo Morandi (Città di Castello) dove i pompieri hanno subito chiuso la falla per evitare fughe di gas, miracolosamente illeso il conducente della vettura | Inevitabili disagi alla circolazione

Paura oggi pomeriggio (10 dicembre), per un incidente stradale lungo via Rodolfo Morandi, a Città di Castello.

Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 14, si è infatti andata a schiantare contro una nicchia per l’alloggio dei contatori del gas metano in media pressione.