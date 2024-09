Celebrazioni di San Francesco 2024, tutto pronto ad Assisi: il programma - Tuttoggi.info

“Custodi di bellezza accendiamo la speranza” è il claim sotto il quale la Sicilia arriverà ad Assisi, a ventuno anni di distanza dall’ultima partecipazione, nel 2003, per animare le celebrazioni di San Francesco 2024.

Un programma ricchissimo di appuntamenti che vedranno tra l’altro anche un doppio omaggio allo scrittore Andrea Camilleri, con una mostra inaugurata il 28 settembre alle 18 alla Pro Civitate Christiana: “Andrea Camilleri ad Assisi” è il titolo dell’esposizione aperta fino al 6 ottobre a cura del fondo archivistico Andrea Camilleri di Roma e nello stesso giorno ma alle 21, al teatro della Cittadella, la serata dedicata allo scrittore con “Cento meno uno immagini, riflessioni, letture”, con Elena Cotta, Ugo Pagliai, Mariano Rigillo, Silvano Nigro e Antonio Sellerio.

Tra gli altri appuntamenti collaterali delle celebrazioni di San Francesco 2024, la tripla agape in piazza, due a San Francesco (il 28 settembre alle 21 nella piazza inferiore di San Francesco a cura della Pro loco; il 2 ottobre stesso orario e location a cura dell’Ente Calendimaggio; e il 3 ottobre alle 20.30 in piazza del Comune per l’accoglienza della Regione Sicilia in collaborazione con i Balestrieri e gli Sbandieratori di Assisi, l’istituto alberghiero e e le associazioni del territorio). E ancora il doppio arrivo della staffetta Da Francesco a Francesco (il 3 e 4 ottobre, rispettivamente a Santa Maria di pomeriggio e ad Assisi la mattina seguente), il concerto “Francesco è vivo” del 2 ottobre, a cura della Cappella Musicale, il premio Francesco Dattini con la celebrazione eucaristica, la premiazione delle Pro loco siciliane protagoniste e una mostra alla Sala delle Logge e la terza edizione de “Il volontariato come dono”.

Per quanto riguarda le celebrazioni di San Francesco 2024 sul fronte religioso, oltre a novena e triduo, il 3 ottobre a Santa Maria degli Angeli la consegna della rosa d’argento ad Alfonsa Fileti, frate Jacopa 2024, e la messa celebrata da padre Francesco Piloni. Nel pomeriggio a seguire l’accoglienza al vescovado di Assisi da parte di monsignor Domenico Sorrentino, poi i vespri del Transito a Santa Maria degli Angeli. Il 4 alle 10 a San Francesco la messa solenne presieduta da monsignor Antonino Raspanti; ad accendere la lampada il sindaco della città capoluogo della Regione invitata: toccherà Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; a chiudere alle ore 16 in Basilica San Francesco saranno presieduti dal vescovo segretario della CESi Mons. Guglielmo Giombanco, poi la benedizione con la chartula.