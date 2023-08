Celebrazioni della festa dell'Assunta a Terni ed Amelia e nelle chiese della diocesi - Tuttoggi.info

La diocesi di Terni Narni Amelia celebra la festa dell’Assunta in modo solenne nelle due Cattedrali di Terni ed Amelia e nelle sette parrocchie che sono dedicate a Santa Maria Assunta: Alviano, Configni, Otricoli, Frattuccia, Giove, Lugnano in Teverina, Calvi dell’Umbria.

Gli amerini celebrano questa ricorrenza con particolare devozione per esprimere la gratitudine della comunità a Maria che liberò Amelia dalla peste e dal terremoto, e cercando ancora oggi nella Madre celeste il segno grande di consolazione e di sicura speranza. Nella concattedrale di Amelia le celebrazioni saranno presiedute dal vescovo Francesco Antonio Soddu a cominciare da lunedì 14 agosto alle ore 18 con i primi Vespri e la celebrazione eucaristica. Il 15 agosto solenne pontificale presieduto dal vescovo Francesco Antonio Soddu alle ore 11.30 animato dalla cappella musicale del Duomo. Particolarmente suggestiva è la Processione con l’immagine dell’Assunta alle ore 18 per le vie della città, che farà sosta in piazza XXI settembre dove presso Porta Romana il Vescovo impartirà la benedizione alla Città e in piazza Matteotti per la benedizione ai malati. Parteciperanno autorità civili e militari e il Complesso Bandistico Città di Amelia, al rientro in Cattedrale verrà celebrata la Messa vespertina.

L’annuale solennità dell’Assunta è una ricorrenza particolarmente sentita e, come lo è stato nei secoli, ancora oggi ha tutte le caratteristiche della festa patronale e la Basilica Cattedrale, che custodisce la venerata immagine, è il luogo dove gli amerini salgono nel cuore dell’estate, per onorare la Madonna memori della devozione dei loro antenati.

La prima notizia documentata sul culto della SS. Assunta nella Cattedrale di Amelia è la Bolla di indulgenza concesse da Papa Niccolò IV il 7 marzo 1291 a chi visitasse la chiesa nei giorni delle festività dell’Assunta, di San Giovanni Battista (titolare del vicino battistero), di Santa Fermina e Sant’Olimpiade (titolari della Cattedrale) e nell’anniversario della consacrazione della chiesa medesima. Nel sec. XVII, poi, anche in seguito alla sempre crescente venerazione dei cittadini di Amelia verso la “loro” Madonna e in ringraziamento dello scampato pericolo in occasione del terremoto del 1703, fu avanzata richiesta al Capitolo Vaticano per ottenere l’incoronazione della sacra immagine che avvenne il 9 maggio 1745. Nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Terni dall’11 al 13 agosto si è tenuto il triduo di preparazione alla festa con la recita del rosario alle ore 17.30 e la Messa alle 18.00 presso l’altare maggiore.

Martedì 15 agosto alle ore 9.30 e 18.00 santa messa e alle ore 11.00 santa Messa solenne. Ad Alviano, si rinnova la tradizionale processione dei “Portantini dell’Assunta” lungo il percorso di sei chilometri da Alviano Scalo alla chiesa parrocchiale. Martedì 15 agosto alle ore 8 dalla chiesa di Sant’Anna ad Alviano scalo benedizione dei Portantini e trasporto verso il Paese della Madonna Assunta, accoglienza della statua dell’Assunta in piazza ad Alviano paese e alle ore 11 Celebrazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale con l’atto di consacrazione a Maria. A Lugnano in Teverina lunedì 14 Agosto ore 17.45 cerimonia di consegna del cero all’altare dell’Assunta riportato dallo statuto Medievale della terra di Lugnano, alle ore 18.00 celebrazione della Santa Messa in onore di Maria Assunta in Cielo presso la Chiesa Collegata presieduta da Mons. Salvatore Ferdinandi Vicario generale della diocesi di Terni-Narni-Amelia e a seguire processione per le vie del paese con la partecipazione del corteo storico e la banda musicale di Lugnano in Teverina.

Martedì 15 agosto ore 11.00 celebrazione della Santa Messa in onore di Maria Assunta in Cielo presso la Chiesa Collegiata. Ore 12.00 Concerto della Banda musicale di Lugnano in piazza Santa Maria. A Giove, domenica 13 agosto alle 21 concerto d’organo in onore della Madonna Martedì 15 agosto alle ore 9.00 e 11.00 sante messe solenni con gli auguri e la speciale benedizione a coloro che sono nati il 15 agosto e coloro che portano il nome di Maria e Assunta. Ore 21.30 Solenne processione aux flambeaux per le vie del paese lungo piazza Trento e Trieste, via Marconi, Giove Vecchio, piazza Cento Tramonti, Strada provinciale, piazza XXIV Maggio, corso Mazzini, via Alcini, viale Marconi, via Amerina, via Piave, rientro in chiesa.

A Calvi dell’Umbria lunedì 14 agosto alle ore 21 santa messa e seguire processione con la statua della Madonna per le vie della città. Martedì 15 agosto solenne celebrazione alle ore 9 e alle ore 11.30 Ad Otricoli nella collegiata di Santa Maria Assunta il 14 agosto alle ore 21 santa messa e processione per le vie del centro. Martedì 15 agosto alle ore 11 messa solenne. A Configni il 15 agosto sarà celebrata la messa a Monte Coscie alle 11.30 e alle 18.30 a Lugnola santa messa e processione. A Frattuccia lunedì 14 agosto alle ore 21.15 ci sarà la messa solenne cantata e la processione per le vie del paese. Martedì 15 agosto alle ore 11.15 santa Messa solenne.