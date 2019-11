Celebrato oggi il 176° anniversario della Polizia Municipale di Foligno | Meno incidenti e più multe

Meno incidenti stradali, più contravvenzioni. Il 176esimo anniversario della fondazione della Polizia municipale di Foligno è stato salutato con la relazione del comandante Marco Baffa in una cerimonia nella sala consiliare del Consiglio comunale, alla presenza del presidente Lorenzo Schiarea, del sindaco Stefano Zuccarini e del comandante del Centro di Selezione Daniele Tarantino.

I numeri operativi

129 gli incidenti stradali rilevati, in calo. 1013 controlli stradali, 292 quelli con etilometro, 50 controlli velocità con autovelox e 548 sanzioni elevate, 124 controlli alla zona della Movida (con 188 sanzioni per soste abusive e 8 sanzioni per occupazioni), 43 controllo stranieri (di cui 6 Daspo), 273 per ordinanza antismog, 5 controlli su parcheggiatori abusivi, 50 ordinanze TSO, 2.947 accertamenti anagrafici, 66 SCIE di attività produttive, 164 accertamenti per attività commerciali, 3 sequestri di veicoli, 2 controlli antidroga presso gli istituti scolastici, 487 per inserimento SDI, 684 rinvenimenti, 252 comunicazioni notizie di reato, 244 notifiche atti di polizia giudiziaria, 215 attività di controllo del territorio e indagini PG, 36 ricezione denunce, 4870 permessi transito e sosta, di cui 4305 permessi ZTL. 68 rilasci di concessioni suolo pubblico, 162 ordinanze temporanee, 70 progetti di educazione stradale con 1200 studenti incontrati in 70 classi e 7 controlli di vicinato.

Diverse le attività di protezione civile: 85 invii di bollettini di condizioni meteo avverse, 5 invii di messaggi vocali di allerta, 15 riunioni della consulta comunale delle associazioni di volontariato, diecimila brochure delle “Buone pratiche della Protezione civile” distribuite, 5 manifestazioni di impatto rilevante con l’utilizzo di 468 volontari. Quattro casette di legno recuperate, 22 sopralluoghi di aree di emergenza.

Le autorità

“Ruolo fondamentale della polizia municipale”, ha detto il presidente del consiglio comunale Lorenzo Schiarea. “La polizia municipale è costituita da angeli custodi in divisa – ha detto il sindaco Zuccarini – Il ruolo del vigile urbano è da valorizzare ed è nostra intenzione farlo, come nel caso del Daspo urbano. Ha una funzione di regolazione della vita sociale e i controlli che verranno intrapresi miglioreranno la vita dei cittadini. Una valorizzazione, nel caso del ‘daspo urbano’, che ha permesso di fronteggiare alcune situazioni allarmanti da tempo denunciate dai cittadini, consentendo a tutti di riappropiarsi di aree e zone della città tornate ad essere più sicure, più decorose e pertanto più vivibili”.

Grande plauso alla città dal comandante del Centro di selezione dell’Esercito, Daniele Tarantino. “Dietro ai numeri, ci sono i cittadini e i servizi”, ha detto il comandante Marco Baffa.

Dal prossimo anno si lavorerà poi sui temi di umanizzazione dell’organizzazione del lavoro. Premiati poi i vigili urbani andati in pensione: Rolando Brizi, Fausto Palini e Massimiliano Betori.

