C’è il tennis, così cambia per 10 giorni la viabilità

– senso unico di marcia in via Bonfigli, nel tratto compreso tra via San Costanzo e via San Girolamo (secondo questo senso di marcia);

Dal 3 al 12 giugno – dalle ore 12 alle ore 24:

divieto di sosta con rimozione in Borgo XX Giugno, sul lato sinistro del senso unico di marcia, nel tratto compreso fra via Madonna di Braccio e l’arco di San Costanzo. Sono autorizzati alla sosta i veicoli dei partecipanti alla manifestazione muniti di specifico contrassegno.

Il Comune informa inoltre che sabato 4 giugno in piazza IV Novembre dalle ore 18:30 alle 19:45 si terrà la cerimonia del sorteggio del torneo, la premiazione del concorso “Miglior Vetrina a tema tennis” con consegna dei biglietti omaggio al negoziante vincitore, la presentazione del team dei raccattapalle del torneo con consegna delle uniformi.