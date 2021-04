C’è Bata, Leon torna a ruggire e la Sir batte la Lube 3-2

Prova di carattere dei Block Devils | Con Fontana in panchina si rivede il capitano, ma soprattutto è Leon è tornato a ruggire

Lo scossone provocato dall’esonero di Heynen ha avuto il primo effetto benefico per la Sir, che sbanca l’Eurosuole al tie break e riporta in parità la serie della finale Scudetto al termine di una maratona.

Vittoria di carattere dei Block Devils, che con Fontana in panchina rivedono in campo, e dall’inizio, capitan Atanasijevic. Ma a decidere la partita è stato soprattutto il ritorno di Leon, a tratti tornato ad essere incontenibile. L’Mvp piazza una gara spaziale con 38 punti, 4 ace, 3 muri ed il 60% in attacco. Doppia cifra in casa bianconera anche per Atanasijevic (14 punti) e per la coppia centrale Russo-Solè (11 per il palermitano, 12 per l’argentino, entrambi con 3 muri a referto).

Per i ragazzi di Blengini non bastano i 20 punti di Rychlicki e i 20 di Simon.

Cucine Lube Civitanova Marche – Sir Safety Conad Perugia 2-3

(25-21; 21-25; 25-27; 25-23; 12-15)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Rychlicki 20, Simon 20, Anzani 3, Leal 10, Juantorena 14, Balaso (libero), Kovar, Marchisio, Diamantini 2, Falaschi. N.e.: Hadrava, Larizza (libero), Yant Herrera. All. Blengini, vice all. Massaccesi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 2, Atanasijevic 14, Russo 11, Solè 12, Leon 38, Plotnytskyi 8, Colaci (libero) Ter Horst 1, Ricci, Zimmermann, Vernon-Evans, Muzaj. N.e.: Piccinelli, Biglino (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Marco Zavater – Roberto Boris

LE CIFRE – CIVITANOVA: 16 b.s., 7 ace, 38% ric. pos., 13% ric. prf., 45% att., 12 muri. PERUGIA: 22 b.s., 11 ace, 52% ric. pos., 27% ric. prf., 52% att., 11 muri.

I commenti

Roberto Russo (Sir Safety Conad Perugia): “La squadra c’è, siamo un gruppo affiatato, stiamo bene insieme e non ci arrendiamo mai. È stata una settimana particolare, ma stasera era importante vincere ed ora contano solo le prossime partite. Ora resettiamo tutto, riposiamo e pensiamo a mercoledì. Sono felice per Bata (Atanasijevic, ndr)”.

La partita

Con Fontana in panchina dopo l’esonero di Heynen torna in campo Atanasijevic tra i Block Devils.

Ace di Juantorena in apertura, la Lube allunga. Leon trova il pari (4-4) e poi trova il punto del +2 Sir (7-5).

La Lube trova un break importante con due muri su Plotnytskyi (12-9).

Vantaggio che i cucinieri riescono a incrementare a +6 (19-13).

I Block Devils provano a reagire con Atanasijevic e Leon (che annulla due palle set). Ma l’errore al servizio di Zimmerman dà il primo set a Civitanova (25-21).

Nel secondo set si scalda il braccio di leon. Doppio ace per il 7-3 Perugia. Che mantiene il vantaggio e lo incrementa a +7 (21-14) con il pallonetto vincente di Leon.

L’ace di Juantorena chiama al riscatto Civitanova. Ma la rimonta si ferma a 21: l’errore al servizio di Leal dà il set alla Sir (25-21). Squadre in perfetto equilibrio.

Nella terza frazione la Sir trova subito il break con Travica al servizio. Simon riporta la Lube a -1.

La Sir si riporta avanti. L’ace di Leon vale il +5 Perugia (14-9). Vantaggio che la Sir mantiene fino al 23-18.

La Lube si riporta sotto con Juantorena. Atanasijevic regala 3 set point ai Block Devils, ma poi sbaglia la battuta.

Gli errori di Plotnytskyi e Travica portano avanti la Lube 25-24.

Plotnytskyi si rifà e con due ace dà il vantaggio alla Sir (2-1 nei set, 27-25 il parziale del terzo).

La Sir, trascinata da uno strepitoso Leon, parte avanti anche nel quarto. Leal dà il vantaggio alla Lube (4-3).

Simon alza il muro e Civitanova scappa, anche perché sembra aver preso le misure a Leon, finora incontenibile.

Ace di Rychlicki, Lube a +7 (12-5).

I Block Devils provano a rientrare. L’ace di De Cecco li rimanda indietro (15-10).

L’ace di Solè, aiutato dal nastro, riporta la Sir a -3 (22-19). Distacco che si riduce a 2 punti sull’attacco vincente di leon (23-21) e poi a -1 sull’ace del cubano naturalizzato polacco (24-23). Ma il successivo servizio sbagliato manda le due squadre al tie break.

Il tie break

Il tie break si apre ancora nel segno di Leon. Il muro di Russo su Rychlicki dà il +3 alla Sir (4-1).

La Lube si riavvicina, ma Atanasijevic passa in parallela 5-3. E poco dopo mura Rychlicki.

Ace di Russo aiutato dal nastro: 9-5 Sir.

Diamantini riapre il set. L’invasione di Solè e l’errore di Atanasijevic portano avanti la Luce 10-9.

Cucinieri ancora in difficoltà sul turno al servizio di Plotnytskyi. La Sir si riporta avanti.

De Cecco sbaglia su Juantonena: 3 match point per la Sir. Che la chiude al secondo tentativo con Leon.

Una vittoria che riporta in parità la serie della finale Scudetto. Mercoledì (20,30 al PalaBarton a Perugia) terzo atto di questa emozionante sfida.