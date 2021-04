Il Padova crolla a Modena, il Grifo resta in vetta

Il Perugia resta appaiato alla squadra di Mandorlini, ma umbri avanti per gli scontri diretti | In attesa del posticico di lunedì Triestina - Südtirol

Il Padova crolla a Modena 3-0 e consente al Grifo di mantenere la testa della classifica. I ragazzi di Caserta, con la vittoria a Ravenna (3-0) nell’anticipo, avevano infatti agganciato la squadra di Mandorlini. Con il Perugia che però è in vantaggio negli scontri diretti. La gara di Modena (decisa dalle reti di Luppi, Pierini su rigore e Muroni) consente ai Grifoni di mantenere la vetta.

Un primo posto ancora virtuale in questo campionato spezzatino. In attesa della gara del Südtirol, che ora insegue a due lunghezze dalla coppia di testa, atteso lunedì sera nella trasferta di Trieste.

Un finale di campionato ad alta tensione per decidere la formazione che salirà direttamente in Serie B. Ed anche la corsa al secondo posto, comunque importante in caso di playoff.

Nelle ultime due gare i Grifoni ospiteranno domenica il Matelica e poi giocheranno l’ultima di campionato a Salò.

Il Padova (alla terza sconfitta nelle ultime tre gare, con la sola discussa vittoria contro il Gubbio) domenica sarà a Carpi, prima di ricevere la Sambenedettese.

Il Südtirol, dopo il posticipo a Trieste (dove è caduto il Padova), ospiterà il Cesena e poi andrà a Pesaro.