Cavallina pony ritrovata a Tordandrea: era stata rubata nel vicentino | Foto - Tuttoggi

La singolare scoperta durante un normale controllo della Polizia di Stato

Un controllo di routine su persone sottoposte ai domiciliari ha permesso di ritrovare una cavallina pony, Josefien, risultata rubata a un 52enne residente in provincia di Vicenza, a inizio agosto. È successo nei giorni scorsi a Tordandrea di Assisi, a operare gli agenti delo locale commissariato, guidati dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca.

Durante il controllo di un assisano residente appunto nella frazione assisana e già noto alle forze dell’ordine perché, unitamente ai propri familiari, è responsabile di numerosi reati contro il patrimonio,gli agenti hanno notato un box piuttosto nascosto. L’uomo, ai domiciliari, ha segnalato che il pony era di un suo familiare convivente, un 26enne anch’egli già noto alle forze dell’ordine per molteplici reati contro il patrimonio e attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di firma.

Interrogato dai poliziotti, il giovane non ha però saputo dimostrare la documentazione necessaria, per questo la Polizia, grazie a un veterinario della USL di Perugia, ha scoperto che la cavallina era stata rubata. Il pony veniva a quel punto preso in carico dagli agenti e quindi affidato ad una struttura idonea in attesa di essere riportato a casa dal suo padrone. Il 26enne, oltre a essere portato in commissariato per essere fotosegnalato, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.