Cavalcavia Gabelletta-Maratta sarà demolito | Chiusura del traffico in superstrada - Tuttoggi

Chiusure al traffico

In particolare, la SS675 sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra lo svincolo Terni Ovest e lo svincolo Perugia/Cesena (innesto SS3bis/E45) dalle 21:00 di sabato 8 ottobre fino alle 10:00 di domenica 9 ottobre. Il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale alternativa (via Eroi dell’Aria, via Lessini, via Capponi, Strada di Maratta Bassa) come indicato sul posto. A seguire, il transito in corrispondenza del cantiere sarà consentito sulla corsia di sorpasso fino al termine delle attività di pulizia del piano viabile, previsto entro le 6:00 di lunedì 10 ottobre.