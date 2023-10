Causa incidente stradale sotto effetto di droga, 26enne di Città di Castello denunciata dai Carabinieri - Tuttoggi.info

Denunciato un 50enne palesemente ubriaco che rifiuta l'acoltest . Segnalati come assuntori 2 persone per possesso di Hashish

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, nell’ultimo fine settimana, hanno intensificato i controlli sul territorio finalizzati al contrasto dei furti in abitazione, ma anche allo spaccio delle sostanze stupefacenti e violazioni al codice della strada.

Il servizio, che ha visto impegnati i militari di tutte le Stazioni dipendenti e della locale Aliquota Radiomobile, ha permesso di sottoporre a controllo circa 80 autovetture ed altrettanti conducenti.

Nell’ambito di questi servizi sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria:

una 26enne del posto che aveva causato un sinistro stradale con feriti nella frazione Trestina del Comune di Città di Castello. La donna, sottoposta a prelievo dei liquidi ematici, è risultata essersi sottoposta alla guida in stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti e quindi, oltre alla denuncia alla competente A.G., è scattato l’immediato ritiro della patente di guida;

un 50enne che, fermato alla guida della propria autovettura, è stato trovato in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Anche per l’uomo, che ha rifiutato il controllo alcolemico, è stata ritirata immediatamente la patente di guida ed è stato operato il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Perugia quale assuntori di sostanze stupefacenti un 31enne residente a Città di Castello in quanto, controllato nel capoluogo Valtiberino, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente del tipo hashish ed un 19enne di Citerna fermato nei pressi di una nota discoteca del tifernate trovato anch’egli in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.