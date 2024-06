Castelluccio di Norcia, istituito il divieto di sosta per la fioritura: giorni e orari - Tuttoggi.info

Da oggi accesso e sosta limitati a Castelluccio per la fioritura 2024. Come prenotare parcheggio e navetta, le info utili

Divieto di sosta in varie aree di Castelluccio di Norcia in occasione del clou della fioritura, a partire da oggi, 15 giugno 2024. E’ quanto stabilisce un’apposita ordinanza del Comune di Norcia che sarà in vigore fino al 14 luglio e che ufficializza dunque quanto già lungamente annunciato.

Nel dettaglio, l’ordinanza comunale (anche su delega della Provincia di Perugia) stabilisce per tutti i giorni festivi e prefestivi dal 15/06/2024 al 14/07/2024, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 l’istituzione del Divieto di Sosta e di fermata con Rimozione:

ambo i lati, sulla SP477 di Castelluccio tratto 2°, dal Km 10 + 620 al Km 11 + 630, ricadente nel centro abitato di Castelluccio di Norcia;

sulla Piazza di Castelluccio;

ambo i lati sulla Strada Comunale delle Cavalle.

Fuori dalle aree di parcheggio appositamente istituite, dunque, non sarà possibile parcheggiare. Proprio per questo motivo, a partire da oggi e per quattro week end (fino al 6/7 luglio) è previsto il servizio di bus navetta con partenza dalle 4 aree di sosta allestite a Norcia capoluogo (solo la domenica) e in zone più prossime a Castelluccio (il sabato e la domenica). Cambia il gestore del servizio e dunque anche le modalità di prenotazione: non più attraverso il portale Parchiaperti come negli ultimi anni ma attraverso un nuovo gestore. Tre i percorsi previsti dalle navette:

Navetta B1 (collega il parcheggio Scentinelle), operativa nei giorni di sabato e domenica;

Navetta B2 (collega i parcheggi Monti del Sole e Forca Canapine), operativa nei giorni di sabato e domenica;

Navetta A1 (collega il parcheggio Norcia Boeri), operativa la domenica.

Il servizio, in esercizio dalle ore 8.30 alle 19 circa, – fa sapere il gestore Busitalia – dovrà essere obbligatoriamente prenotato e acquistato on-line sul sito marcheroma.contram.it (costi da € 5,75 e € 11,5 per viaggi A/R).

Per chi accede da Arquata del Tronto, invece, il sito internet di riferimento è il seguente: https://startspa.it/.

L’Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini fa sapere che “al momento della prenotazione, il servizio di bigliettazione elettronica consentirà di effettuare il pagamento, sia del posto parcheggio che del/i posto/i navetta. Sarà prevista anche la possibilità di acquisto biglietti last minute direttamente sul posto e tramite gli stessi siti, fino ad esaurimento posti disponibili”.

Accesso a Castelluccio di Norcia per la fioritura, cosa prevede il piano di mobilità sostenibile

Si ricorda di seguito quanto previsto dal piano di mobilità sostenibile per l’accesso alla fioritura di Castelluccio di Norcia quest’anno, come comunicato dall’Ente Parco.

Durante le 4 DOMENICHE della fioritura, quelle del 16, del 23 e del 30 giugno e quella del 7 luglio, sarà interdetto il passaggio di autovetture e camper, che potranno trovare posto e sostare presso uno dei parcheggi di prossimità (resi disponibili a riguardo), raggiungendo da questi Castelluccio attraverso un servizio di navette. Sarà, invece, consentito libero accesso ai mezzi a due ruote e alle autovetture di residenti, dimoranti, esercenti, soggetti non deambulanti o di coloro comunque in possesso di idonea autorizzazione (rilasciata dal Comune competente). Per quanto concerne i bus turistici, sarà consentito loro libero accesso, con possibilità di raggiungere Castelluccio e di consentire la discesa dei passeggeri in prossimità del “Deltaplano” e/o della “Piazzetta”; una volta fatti scendere i passeggeri, tali bus dovranno immediatamente allontanarsi (possono andare a parcheggiare presso i parcheggi di prossimità), per poi tornare a riprendere i turisti all’ora concordata.

Tuttavia, durante le 4 domeniche indicate, sarà consentito a coloro che, a prescindere dalla fioritura, abbiano la necessità di andare, con l’autovettura (no camper), da una delle tre porte di ingresso verso le altre due, il solo transito con l’assoluto divieto di sosta e fermata. In particolare:

da Castelsantangelo sul Nera si potrà procedere in direzione Arquata del Tronto o Norcia attraverso la strada provinciale,

da Arquata del Tronto in direzione Castelsantangelo sul Nera il transito verrà deviato dalla provinciale sulla strada “Delle Cavalle”, mentre in direzione Norcia si potrà procedere attraverso la strada provinciale,

da Norcia in direzione Castelsantangelo sul Nera il transito verrà deviato dalla provinciale sulla strada “Delle Cavalle”, mentre in direzione Arquata del Tronto si potrà procedere attraverso la strada provinciale.

Comunque tutte le deviazioni saranno segnalate sul posto. A questo riguardo occorre tenere nella massima considerazione che tale “transito di necessità” sarà consentito, come detto, per il solo passaggio, prevedendo per i trasgressori, cioè per coloro che volessero usufruirne in maniera non opportuna fermando e parcheggiando l’auto per godere della fioritura, una multa e la rimozione dell’autovettura con carroattrezzi. Inoltre, qualora in virtù di questa possibilità si verificasse un afflusso di autovetture tale da generare una congestione della viabilità, si potrà prevedere una limitazione almeno temporanea e all’altezza dei posti di blocco che saranno attivi durante le domeniche indicate.

Pertanto, per coloro che, durante le 4 domeniche indicate, vorranno raggiungere Castelluccio con autovetture/camper per poter godere della fioritura, l’UNICA MODALITÀ, prevista per tutte e tre le porte di ingresso ai Piani di Castelluccio (Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera e Norcia), sarà quella di lasciare il proprio mezzo (auto o camper) presso uno dei parcheggi di prossimità (resi disponibili a riguardo), raggiungendo da questi Castelluccio attraverso un servizio di navette (lo stesso servizio navette consentirà di tornare poi a riprendere il proprio automezzo). Chiaramente, una volta lasciati l’autovettura o il camper presso uno dei parcheggi di prossimità, chi volesse potrà raggiungere Castelluccio anche a piedi o in bicicletta, e-bike etc.

Per quanto concerne i SABATI, in occasione di quello del 15 giugno sarà consentito libero transito a tutti i mezzi, fermo restando comunque l’assoluto divieto di sosta e parcheggio sui prati, e contestualmente sarà reso disponibile il servizio parcheggi di prossimità e navette. La modalità di fruizione dei 3 sabati successivi (quelli del 22, del 29 giugno e quello del 6 luglio) verrà di volta in volta stabilita sulla base dei riscontri relativi al sabato precedente, nel senso che, a partire dal sabato 22 giugno, verrà confermata la stessa modalità di fruizione del sabato precedente qualora non si siano registrate situazioni di criticità legate al traffico; in caso contrario si applicherà la stessa modalità prevista per le 4 domeniche. Comunque, durante tutti i 4 sabati indicati, sarà disponibile il servizio parcheggi di prossimità e navette.

Eventuali variazioni delle date indicate, legate all’imprevedibile andamento stagionale, saranno prontamente comunicate. Ovviamente nei giorni diversi dai sabati e dalle domeniche indicati, sarà consentito il libero accesso a tutti i mezzi e da tutte e tre le porte di ingresso, fermo rimanendo comunque il divieto di sosta sui prati.

Si raccomanda di indossare idoneo abbigliamento e di portare sempre con sé impermeabile e/o ombrello, in considerazione del fatto che in montagna le condizioni meteo sono mutevoli, potendo peggiorare anche repentinamente.