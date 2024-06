Fioritura Castelluccio di Norcia 2024, chiusure da domenica 16 giugno: il piano per viabilità, parcheggi e navette - Tuttoggi.info

Fioritura Castelluccio, definito il piano: chiusura per 4 domeniche ad auto e camper ma con eccezioni. Sosta, navette, bagni: i dettagli

Chiusura alle auto ed ai camper per 4 domeniche, a partire da domenica 16 giugno 2024; l’allestimento di 4 parcheggi con partenza e rientro di apposite navette; varchi di accesso in più punti; la definizione del numero di personale e volontari in varie postazioni per monitorare la situazione e fornire eventuale assistenza. C’è tutto questo nel piano che contiene le indicazioni di sicurezza, gestione e viabilità in occasione della Fioritura di Castelluccio di Norcia redatto dal Comune di Norcia in base al Piano di mobilità sostenibile definito insieme al Parco nazionale dei monti Sibillini ed agli altri enti interessati. Un atto datato 6 giugno e pubblicato il 10 all’albo pretorio del Comune, a firma del commissario straordinario Francesca Saladino.

Fioritura Castelluccio, definito il piano degli accessi per il 2024

Il piano degli accessi di quest’anno richiama quanto già previsto lo scorso anno. “L’evento naturalistico (…) in considerazione delle condizioni climatiche che hanno anticipato la fioritura dell’altopiano, è atteso quest’anno dalla metà di giugno ai primi di luglio” viene evidenziato nel ‘verbale di deliberalizzazione del commissario prefettizio’, dove si spiega che il Comune di Norcia “intende organizzare gli accessi alla Piana di Castelluccio secondo il modello già attuato”.

Durante le domeniche 16, 23, 30 giugno e 7 luglio dunque:

sarà interdetto il passaggio di autovetture e camper , che potranno trovare posto e sostare presso uno dei parcheggi di prossimità, raggiungendo da questi Castelluccio attraverso un servizio di navette;

, che potranno trovare posto e sostare presso uno dei parcheggi di prossimità, raggiungendo da questi Castelluccio attraverso un servizio di navette; sarà invece consentito libero accesso ai mezzi a due ruote, ai bus turistici e alle autovetture di residenti, dimoranti, esercenti, soggetti non deambulanti o di coloro comunque in possesso di idonea autorizzazione;

o di coloro comunque in possesso di idonea autorizzazione; per quanto concerne i bus turistici , sarà consentito libero accesso, con possibilità di raggiungere Castelluccio e consentire la discesa dei passeggeri in prossimità del “Deltaplano” e/o della “Piazzetta”; una volta fatti scendere i passeggeri, tali bus dovranno immediatamente allontanarsi, per poi tornare a riprendere i turisti all’ora concordata;

, sarà consentito libero accesso, con possibilità di raggiungere Castelluccio e consentire la discesa dei passeggeri in prossimità del “Deltaplano” e/o della “Piazzetta”; una volta fatti scendere i passeggeri, tali bus dovranno immediatamente allontanarsi, per poi tornare a riprendere i turisti all’ora concordata; durante le quattro domeniche indicate, sarà consentito a coloro che, a prescindere dalla fioritura, abbiano necessità di andare, con l’autovettura (no camper), da una delle tre porte di ingresso verso le altre due, il solo transito con l’assoluto divieto di sosta e di fermata ;

; pertanto, durante le 4 domeniche indicate, per le autovetture e i camper, l’unica modalità prevista di ingresso ai Piani di Castelluccio, sarà quella di lasciare il proprio mezzo (auto e camper) presso uno dei parcheggi di prossimità resi disponibili, raggiungendo da questi Castelluccio attraverso un servizio di navette, che consentirà di tornare poi a riprendere il proprio automezzo (una volta lasciata l’autovettura o il camper presso uno dei parcheggi di prossimità, chi volesse potrà raggiungere Castelluccio anche a piedi o in bicicletta, e-bike etc.).

Per quanto concerne i sabati, sarà consentito libero transito a tutti i mezzi, fermo restando l’assoluto divieto di sosta sui prati e contestualmente sarà reso disponibile il servizio parcheggi di prossimità e navette, salvo adottare limitazioni in base all’andamento dei flussi turistici. Dal lunedì al venerdì invece sarà consentito il libero accesso a tutti i mezzi, fermo restando comunque il divieto di sosta sui prati.

Navette solo su prenotazione. Quali sono i parcheggi

Per poter usufruire del servizio navetta è indispensabile, per gli utenti interessati, prenotare e acquistare in prevendita i biglietti attraverso le piattaforme web dedicate, pubblicizzate dai Comuni interessati e dall’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Al momento della prenotazione, il servizio di bigliettazione elettronica consentirà di effettuare il pagamento, del/i posto/i navetta, che includerà anche il posteggio auto. Negli anni passati, la gestione di parcheggi e navette è stata effettuata attraverso il portale Parchiaperti; al momento attraverso il sito internet non ci sono però informazioni in merito.

Le aree di sosta dove lasciare le auto per poter vedere dal vivo la fioritura di Castelluccio saranno quattro. Saranno infatti allestite tre aree parcheggio in altura, localizzate lungo la SP447 (denominate Scentinelle, Monti del Sole, Forca Canapine) e un area parcheggio a Norcia capoluogo (denominata Boeri). In particolare l’area Scentinelle (traversa sp477) avrà 90 posti disponibili e dista 10 km da Castelluccio; l’area Monti del Sole (via dei Pini, traversa sp477) 110 posti ed è a 13 km da Castelluccio; il parcheggio Forca Canapine, lungo la provinciale, ha 75 posti e si trova a 14,5 km da Castelluccio. Il parcheggio Boeri, a Norcia capoluogo, ha una disponibilità di 150 posti e dista 25 km dalla frazione montana. Soltanto quest’ultima potrà ospitare i camper, in quanto la presenza di essi nei parcheggi di altura potrebbe interferire con il passaggio dei bus-navette.

I servizi igienici

Il piano di sicurezza dettaglia anche la localizzazione dei servizi igienici presenti in zona. In particolare, nel parcheggio di Forca Canapine ci saranno 2 bagni chimici (1 uomini e 1 donne); stessa situazione sia nel parcheggio Monti del Sole che nel parcheggio Scentinelle. Nell’area Boeri sarà presente un solo bagno chimico. Mentre a Castelluccio, in prossimità dell’area camper, ci sono 4 bagni (2 padiglioni container) oltre ad un bagno chimico per disabili.

(Foto dalla webcam di Scenari Digitali)