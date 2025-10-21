 Castelluccio di Norcia entra nella storia: record italiano di highline, quasi 2 km di lunghezza | Foto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Castelluccio di Norcia entra nella storia: record italiano di highline, quasi 2 km di lunghezza | Foto

Redazione

Castelluccio di Norcia entra nella storia: record italiano di highline, quasi 2 km di lunghezza | Foto

Negli ultimi anni la disciplina dell’highline ha conosciuto una crescita esponenziale in Italia, attirando atleti e appassionati di sport outdoor da tutto il mondo
Mar, 21/10/2025 - 15:07

Condividi su:

Nella cornice unica dei Monti Sibillini, a 300 metri d’altezza sopra la celebre Piana Grande di Castelluccio, è stato stabilito un nuovo record italiano di highline, la disciplina che unisce equilibrio, tecnica e coraggio camminando su una fettuccia sospesa nel vuoto.

Una linea lunga 1.870 metri, è diventata la highline più lunga mai percorsa in Italia, confermando Castelluccio come uno dei luoghi più iconici al mondo per gli sport outdoor e di alta quota.

L’impresa è stata completata con successo da cinque atleti internazionali: gli italiani Carlo Cozzio, Davide Spaccasassi e Giuseppe Di Bella, lo spagnolo Javier Carmona e l’argentino Julian Caleau. Tutti hanno attraversato l’intera linea, larga appena 2 centimetri, senza cadere, sospesi tra cielo e montagna.

A rendere l’evento ancora più storico è stata la performance di Carlo Cozzio, atleta trentino che ha realizzato la prima traversata bendata su una highline di questa lunghezza, stabilendo così un nuovo record mondiale assoluto.

Oltre al valore sportivo, il progetto ha rappresentato una sfida tecnica di altissimo livello. Il montaggio della linea è stato realizzato attraverso un complesso sistema di rigging, curato da un team di professionisti, nel pieno rispetto dell’ambiente naturale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Tutte le operazioni si sono concluse senza lasciare alcuna traccia permanente sul territorio.

A raccontare questa impresa sarà un documentario diretto da Thomas Lattuada, che seguirà la genesi e la realizzazione del progetto, intrecciando aspetti umani, tecnici e paesaggistici. Il film, attualmente in produzione, sarà presentato nel corso del 2026 in alcuni dei più importanti festival internazionali dedicati al cinema outdoor e d’avventura.

“Portare la nostra passione ed energia tra i dolci pendii dei Monti Sibillini è stata un’esperienza magica. Guardare e vivere questi luoghi attraverso la slackline ha un valore che va oltre la sola attività sportiva: vuole riportare l’attenzione nel cuore dell’Appennino colpito dal terremoto, che, nonostante le ferite del passato, continua a essere simbolo di equilibrio tra memoria e futuro, tra fragilità e forza”, ha dichiarato Davide Spaccasassi, slackliner italiano originario di San Benedetto del Tronto e ideatore del progetto.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione di un gruppo di 22 atleti e tecnici professionisti dell’highline e del rigging provenienti da 6 diverse nazionalità, con il sostegno di diverse realtà locali e di settore internazionali: BCC Banca del Piceno, Brazz, Pennente Outdoor, Flow – Shows and Events, Ottozampe, Out Of Optics, NLG, Spider Slacklines e Outdoor Magazine.

L’obiettivo del progetto è promuovere un turismo sostenibile e rispettoso delle aree montane, attraverso la valorizzazione delle attività outdoor e del patrimonio naturale dei Monti Sibillini.


Dati tecnici principali:

Lunghezza linea: 1.870 metri
Altezza: 300 metri
Location: Castelluccio di Norcia (PG), Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Atleti Protagonisti del Record: 3 italiani, 1 spagnolo, 1 argentino
Tempi dei record: 60min < 190min

Record:
– Camminata bendata più lunga al mondo
– Highline più lunga mai percorsa in Italia


Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Auto finisce fuori strada lungo E45, muore conducente | Un ferito in ospedale con elisoccorso

Politica

Vandali, danneggiamenti e vigilanza privata, 90mila a Mondialpol

Terni

Servizi Cascata, il Comune guadagna 30mila euro su 280mila

in umbria

gli ultimi pubblicati

Valnerina

Castelluccio di Norcia entra nella storia: record italiano di highline, quasi 2 km di lunghezza | Foto

Star Bene

Torna l’ora solare, l’immunologo: “Doppio cambio annuale è stressante, genera un fenomeno assimilabile a un mini jet lag”
Ultim'ora Italia

Calderone: “Sicurezza su lavoro sia imperativo oltre che conoscenza regole”
Ultim'ora Italia

Leao, due gol non bastano per Cassano: “Partita inguardabile”
Ultim'ora Italia

Figlio 14enne dello chef Minguzzi ucciso in Turchia, due minorenni condannati a 24 anni

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!