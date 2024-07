Castel Ritaldi: al via la 34° edizione del Palio del Fantasma - Tuttoggi.info

E’ tutto pronto a Castel Ritaldi per la 34° edizione del Palio del Fantasma (26 luglio – 4 agosto), la manifestazione che vede competere per la conquista dell’ambito drappo i cinque nuclei abitativi che compongono il piccolo comune umbro.

In realtà la prima edizione di questa manifestazione risale al 1984 , quindi ben più di 34 anni fa, in quanto dopo gli anni d’oro delle prime edizioni ideate da Angelo Gelmetti, allora assessore comunale e da Sergio Giustozzi, recentemente scomparso, la mancanza di un ricambio generazionale nel direttivo ha portato a qualche anno senza Palio (1999-2005). Nel 2006, grazie a Gianluca Bibiani, Federia Celesti e al “solito” Angelo Gelmetti, il Palio riprende vita con una insolita edizione invernale vinta dal rione Mercatello, edizione che sancisce la rinascita della manifestazione che da allora si è svolta annualmente, in estate, senza soluzione di continuità.

Intorno alle serata in cui si disputa il Palio, negli anni è stata costruita una settimana (10 giorni per la precisione) di eventi, spettacoli, competizioni e divertimento, con un programma che varia di anno in anno e che si adegua ai gusti delle giovani generazioni.

Immancabile è la santissima serata dei Giochi Popolari, in cui i rioni si sfidano in gare di forza (tiro alla fune), di abilità (tiro con l’arco), di tecnica (corsa con le botti) e di esperienza (acchiappa la mela): è la serata più partecipata dopo quella del Palio, anche perché assegna dei Jolly da utilizzare per il Palio stesso.

Il rione da battere quest’anno è Colle del Marchese, il rione più piccolo ma più coriaceo del Comune di Castel Ritaldi, vincitore nel 2023 del suo settimo trofeo, capitanato da Domenico Manna, caporione e alfiere dei campioni giallo-neri.

Come da tradizione tutte le sere della manifestazione sarà possibile cenare alla Taverna di Lucrezia, che propone piatti tipici della cucina tradizionale umbra rivisitati in chiave rinascimentale.

Di seguito il programma completo della manifestazione:

Venerdì 26/07

Dj set “Kriminal Family”

Sabato 27/07

DJ Set “Tutti a ‘90 vs 2000”

Domenica 28/07

Cover Band “Stupendo” (Vasco Rossi)

Lunedì 29/07

“Arrivo di Lucrezia” e, a seguire, Giochi Popolari

Martedì 30/07

Minipalio

Mercoledì 31/07

Cover Band “Grazie Mille” (883)

Giovedì 01/08

Cover Band “JovaSound” (Jovanotti)

Venerdì 02/08

Dj set “Love Foligno”

Sabato 03/08

XXXIV edizione Palio del Fantasma

Domenica 04/08

“Cena sotto le stelle”

Prenotazione obbligatoria: Alberto 349 354 9179 – Lorenzo 333 883 7070

Tutte le sere, dalle ore 20.00 è possibile cenare in TAVERNA, con menù rinascimentale ispirato alla tradizione della cucina della campagna umbra.

Info e prenotazioni: Alberto 349 354 9179 – Lorenzo 333 883 7070