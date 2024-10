Cassa di risparmio di Orvieto, Tribunale Terni dispone risarcimento per un pensionato - Tuttoggi.info

Il Tribunale civile di Terni ha condannato con sentenza del 29 ottobre scorso la Cassa di Risparmio di Orvieto a restituire 48.000 euro ad un pensionato dell’orvietano che aveva acquistato azioni della Banca Popolare di Bari, a lui vendute dall’Istituto predetto tra il 2012 ed il 2014. A renderlo noto è il coordinamento avvocati degli azionisti Bpb – Cro di Terni – Viterbo, composto dagli avvocati Florido Fratini, Leonardo Di Russo, Annalisa Cannetto e Sante Zampolini.

Il Tribunale – spiegano i legali – ha sancito che al risparmiatore menzionato la Cassa di Risparmio di Orvieto non avrebbe dovuto proporre titoli estremamente rischiosi come le azioni emesse dalla Popolare di Bari, non quotate in Borsa ed intrinsecamente a rischio di diventare non rimborsabili, poiché inadatte alle caratteristiche del risparmiatore stesso. La sentenza risolve il contratto di acquisto dei titoli e condanna CRO a restituire il controvalore pagato dall’investitore, mentre quest’ultimo restituirà le azioni alla banca e verrà rimborsato delle spese affrontate per il giudizio.

“Accogliamo con grande soddisfazione – è il commento del coordinamento avvocati degli azionisti della Banca popolare di Bari – Cassa di Risparmio di Orvieto – questa sentenza, anche perché indicativa di un sempre più convinto ed uniforme orientamento da parte del Tribunale di Terni favorevole a chi ha investito i propri risparmi fidandosi di informazioni e rassicurazioni poi rivelatesi fallaci. Sono stati necessari anni di studio, di testarda convinzione e determinazione da parte dei legali che compongono questo coordinamento per raggiungere finalmente risultati in grado di fare giustizia. Andiamo quindi avanti con sempre maggior fiducia ed altrettanta testardaggine verso il perseguimento del nostro obiettivo, e cioè ricostruire correttamente una vicenda che ha causato danni per decine di milioni di euro al nostro territorio. Lo dobbiamo alle decine di persone disperate per aver perso tutti i propri risparmi che abbiamo accolto nei nostri studi ed a cui abbiamo promesso tutto il nostro impegno, non soltanto professionale”.







Luogo: Orvieto, Piazza XXIX Marzo, 24, ORVIETO, TERNI, UMBRIA