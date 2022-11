Il caso Testa in parlamento, Verini: "Solidarietà al giornalista"

Interviene l'ordine dei giornalisti dell'Umbria

Il caso del plico intimidatorio a Roberto Testa arriva in aula. Ad intervenire sul tema il parlamentare umbro del Pd Walter Verini. “Roberto Testa è un giornalista di Foligno, impegnato anche a livello politico, sociale e civile: Ha ricevuto un plico contenente un calendario di Mussolini, una lettera minatoria e un cappio. Perché? Qualche giorno prima aveva fatto un post per il suo compleanno e ricordando il babbo, che era stato mandato in guerra e rinchiuso in un campo di concentramento, aveva ricordato gli orrori e le barbarie del nazifascismo. La risposta sono state le intimidazioni che ho detto. Noi esprimiamo solidarietà al giornalista Roberto Testa“.

“Viviamo in un momento pericoloso”

“Non è solo un fatto locale– ha continuato Verini– viviamo un momento delicato, anche pericoloso, riflettiamoci tutti. Dopo i busti del Duce esibiti dalle più alte cariche dello Stato, dopo il costume da nazista esibito da un viceministro e dopo qualche maglietta della decima Mas esibita in televisione, dopo gli assaltatori di sedi sindacali invitati a presentare libri in Parlamento, scempio poi per fortuna impedito, non si possano sdoganare, sottovalutare certe questioni che stanno nel novero dell’apologia di fascismo. Perché poi arriva qualche esaltato odiatore che procede con le minacce. Noi non ci stanchiamo di denunciare queste gravi vicende“.