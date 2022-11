Caso De Paoli, la Procura generale ha chiesto l’avocazione per fare nuove indagini

Il nodo sulla colluttazione nelle campagne di Sant'Andrea delle Fratte tra la trans sudamericana Patrizia e il giovane di Bastia Umbra

Caso De Paoli, la Procura generale ha chiesto l’avocazione per poter fare nuove indagini. Il 31 ottobre la Procura generale aveva avuto la comunicazione che il gip del Tribunale di Perugia aveva fissato l’udienza per la trattazione e decisione sull’opposizione, presentata da due difensori per conto degli eredi di Samuele De Paoli, avverso la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Perugia, nei confronti della trans indagata per il delitto di omicidio preterintenzionale.

L’analitica motivazione dell’autorità giudiziaria inquirente di primo grado a sostegno della richiesta di archiviazione, anche in forza della consulenza tecnica – ricorda la Procura generale – ritiene che “pur essendo stato il comportamento del PINHEIRO la causa del decesso di DE PAOLI Samuele lo stesso va inquadrato in una reazione all’aggressione altrui in corso; reazione consistita, per quanto anche risultante in atti, nell’apprensione del collo del contendente con una mano, senza l’esplicazione di un’energia idonea, anche in mera potenza, a determinare o dimostrare una volontà di soffocamento”.