Cascia, Avendita vince il Palio di Santo Spirito

Nella prima gara, la Disfida con l’arco storico, Avendita era già in testa

È la frazione di Avendita la vincitrice della seconda edizione del Palio di Santo Spirito. Questo il risultato finale al termine della seconda sfida del Gran galà equestre andato in scena a Cascia sabato 20 agosto. Una spettacolare esibizione di episodi equestri, ognuno collegato a ciascuna delle dieci frazioni in gara, davanti a un grande e affascinato pubblico. “Siamo molto contenti – ha commentato il sindaco Mario De Carolis –. Serata stupenda, con uno spettacolo equestre bellissimo e numeri che ci hanno meravigliato. Cascia e le sue frazioni erano completamente piene in questi giorni. Questo evento è, infatti, anche un modo per far conoscere i nostri bellissimi territori. Una partecipazione straordinaria. Siamo già pronti a riorganizzare la prossima edizione, insieme alla Proloco Cascia-Roccaporena, perché è stato veramente meraviglioso”.

Gli arcieri in gara

A partecipare al Palio di Santo Spirito sono state dieci frazioni del comune di Cascia, ciascuna abbinata per sorteggio a un arciere del Bosco sacro di Spoleto e a un professionista equestre: Avendita con l’arciere Francesco Chiacchierini e l’episodio equestre Cavalieri maremmani; Civita con Giorgio Bianconi e Karen Umberto; Collegiacone con Valentina Pietrarelli e David Vaquera; Colmotino con Eleonora Ginevri e Vannoni; Giappiedi con Daniele Silvestri e Luigi Altieri; Maltignano con Renzo Pietrangeli e Galuppi; Manigi con Luigi Silvestri e Minollini Centauro; Poggio Primocaso con Pietro Caporicci e Cutugno Libertà; Roccaporena con Franco Gullà e Poste; Serviglio con Catia Costanzi e Giovannini. Fuori gara gli arcieri Massimo Sartini ed Emanuela Farabollini.