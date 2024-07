Cascia, assegnato a Silvia Salis il ‘Premio don Sante Quintiliani’ - Tuttoggi.info

È stato assegnato a Silvia Salis, ex atleta campionessa di lancio del martello e attuale vicepresidente del Coni, il premio Don Sante Quintiliani, giunto alla 6^ edizione.

La cerimonia di consegna si è tenuta mercoledì 17 giugno nella sala congressi del centro sportivo di Roccaporena, dove erano presenti anche don Nolberto Antonio Cardenas Rosas, rettore del Santuario di Santa Rita in Roccaporena di Cascia, Mario De Carolis, sindaco di Cascia, Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria e lo scrittore Gianfranco Flammini.

Il premio don Sante Quintiliani, religioso scomparso nel 2017, venne ideato per non disperdere e valorizzare le sue grandi virtù e conferito a chi “ne sappia incarnare il poliedrico animo, l’attenzione ai giovani più deboli, lo spirito visionario, la perseveranza nel condurre in porto progetti anche arditi, la capacità di promuovere il culto di Santa Rita e con esso il territorio casciano”. Propulsore di grandi valori come l’accoglienza e la solidarietà, in modo particolare nei confronti dei giovani, don Sante credeva molto nell’importanza dello sport perché la riteneva una forma di aggregazione e formazione. È stato tra i primi ad avere contatti con squadre di calcio importanti che oggi scelgono sempre più frequentemente Cascia per i loro ritiri.

L’evento si è aperto con i saluti ed il benvenuto da parte di don Nolberto, che ha espresso “il valore spirituale e religioso che alcune figure del passato come Don Sante sono riuscite a costruire in questi luoghi”. “Ringrazio il presidente Ignozza per la grande collaborazione – ha aggiunto De Carolis – e per aver individuato nella figura di Silvia Salis la persona adatta a ricevere tale premio. Siamo onorati come città di accoglierla e di condividere con lei questo importante momento”.

“Dopo l’evento sismico del 2016 – ha detto Ignozza – fui contattato dall’amministrazione per costruire insieme qualcosa che in quel periodo poteva trasmettere da questa terra un segnale positivo e ricco di fiducia, cosa che poteva fare lo sport. Don Sante vedeva nello sport una forma di rinascita per i ragazzi che accoglieva. Accolta la richiesta di premiare una persona del mondo dello sport che rispecchiava i valori di questo premio, non ho avuto dubbi su Silvia Salis, che rappresenta tutti quei valori prima come atleta, poi come dirigente e mamma che al centro della vita mette sempre i giovani”.

“I grandi della chiesa come don Sante – ha dichiarato infine Salis – hanno capito quale è il legame tra giovani e futuro, cioè lo sport, che permette di formarsi in un ambiente sano, basato su valori come fatica, impegno, rispetto e buon lavoro di squadra. Lo sport e il Cristianesimo hanno molto in comune dal punto di vista dei valori che condividono”.