Cascata Marmore, Giuli “Ottimi numeri” | Turisti premiano cascata su TripAdvisor

share

“I numeri della Cascata delle Marmore da gennaio a al 31 ottobre di quest’anno, data in cui è terminato l’appalto-ponte – dichiara il vicesindaco Andrea Giuli – confermano l’ottimo trend e danno ragione agli sforzi che l’attuale amministrazione comunale sta mettendo in campo per uno sviluppo ulteriore di questo importantissimo sito turistico e naturalistico.”

Nei primi 10 mesi del 2019 i biglietti complessivamente registrati per l’ingresso sono 363.758, di cui 45.494 gratuiti e 12.083 on line, per un importo di 2.657.430 euro. Nello stesso periodo del 2018 i biglietti complessivi erano stati 303.841 di cui 40.583 gratuiti e 1.487 on line, per un importo di 2.635. 693 euro, nel 2017 furono 284.537 per un importo di 2.518.932 euro.

Per quanto riguarda le visite guidate, nei primi 10 mesi del 2019, l’importo corrispondente è di 148.327 euro, nello stesso periodo del 2018 fu di 63.572 euro e nel 2017 di 52.924 euro.

Sul fronte dei servizi di trasporto, fino a ottobre l’importo è stato di 114.576 euro, nel 2018 di 38.522 euro e nel 2017 di 42.721 euro. Relativamente agli ingressi tramite convenzioni con varie strutture ricettive, fino ad ottobre 2019 si sono registrati 33.621 ingressi, 28.742 nel 2018 e 26.431.

Risulta evidente che i numeri sono in crescita sensibile sotto ogni profilo, ricordando che gli ingressi totali l’anno scorso furono circa 354.000 e, ad oggi, siamo già a circa 370.000 ad un mese e mezzo dalla fine dell’anno. Il vicesindaco ricorda anche il “buon esito della sperimentazione ferragostana per quanto riguarda le navette dal parcheggio dello Staino che ha consentito di recuperare in quattro giorni circa 2.200 turisti che altrimenti non avrebbero potuto visitare la Cascata”.

Per quanto attiene al gradimento complessivo dei visitatori, scorrendo i dati aggiornati dal portale Trip Advisor, si scopre che su 5.840 recensioni, ben il 92% si collocano tra il giudizio “eccellente” e il “molto buono”, il 5% “nella media” e solo il 3% si è espresso con un giudizio “scarso” o “pessimo”. Segnaliamo che nel 2019 si sono moltiplicate le attenzioni verso la Cascata da parte di importanti trasmissioni televisive e prestigiose testate specializzate e generaliste, vedi l’ultimo speciale su “Repubblica”. Il trend positivo si riscontra anche nell’aumento di fatturato, fino al 20-30% in più, di varie strutture commerciali e ricettive nell’area della Cascata.

“Siamo molto soddisfatti di questi dati – ha commentato il vicesindaco e assessore alla cultura e turismo, Andrea Giuli – nonostante le troppe, sterili polemiche e nonostante il 2019 sia stato un anno complesso di transizione nel quale non sono mancati problemi e criticità. C’è ancora tanto da lavorare e migliorare, ma confidiamo che con la consegna del nuovo appalto pluriennale la Cascata possa, nei prossimi mesi e anni, produrre quell’ulteriore salto di qualità che tutti auspichiamo. I risultati di oggi sono anche l’onda lunga del buon lavoro svolto dalle precedenti gestioni, ma si devono soprattutto all’abnegazione e alla professionalità dei lavoratori, all’impegno profuso dall’attuale gestore che ci ha creduto e ci crede, nonché all’attenzione costante dell’amministrazione comunale e del sottoscritto che si è speso direttamente, nonostante le difficoltà, per un confronto e una mediazione costante con i sindacati e che ha portato, per esempio, ad accogliere la proposta dei lavoratori di garantire l’apertura del parco della Cascata anche nei giorni feriali invernali, al di là dell’apertura del getto. Tra le criticità reali e più urgenti, infine, la questione dei bagni che ricordo sono in questo stato critico da parecchio tempo e sui quali non si è mai intervenuto negli anni precedenti. Appena sbloccato un mutuo dedicato o reperite le risorse giuste questa amministrazione si impegna ad avviare i lavori per la loro sistemazione”.

share

Stampa