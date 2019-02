Casa dei Popoli, incontro a Palazzo Trinci con il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli

La Casa dei Popoli propone per lunedì 4 febbraio alle 16,30, alla sala conferenze di Palazzo Trinci, l’incontro con il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli che presenterà il suo libro “Manifesto per l’uguaglianza”, recentemente aggiornato con i più recenti dati relativi alla crescenti disuguaglianze economiche globali e in Italia, alle discriminazioni razziste, alla riduzione delle garanzie dei diritti sociali e del lavoro.

“Dal 2006 la Casa dei Popoli presenta ogni anno un incontro sul tema “Schiavitù finite?” – ha detto Francesca Gianformaggio (Casa dei Popoli) – e abbiamo affrontato le questioni legate alle schiavitù, anche in Italia, alla tratta delle donne, allo sfruttamento dei bambini al capolarato. In questa occasione abbiamo scelto di presentare un interlocutore molto attento a queste tematiche”. Sarà presente anche Lorenzo Bastida, insegnante alla Scuola Toscana per stranieri di Firenze e noto dantista. Alla presentazione dell’incontro, patrocinato dal Comune di Foligno, era presente Rita Barbetti, vicesindaco.

