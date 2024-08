Casa dell’Acqua, nuovo distributore a Bevagna | FOTO

Anche Bevagna ha una nuova “Casa dell’Acqua”. L’impianto eroga acqua refrigerata, naturale e frizzante ed è stato istallato da Valle Umbra Servizi con il sostegno di AURI, promotore del progetto, in collaborazione con il Comune Bevagna. Ad inaugurarlo il Sindaco Annarita Falsacappa, insieme al direttore generale Marco Ranieri e Giancarlo Piccirillo dirigente area tecnica VUS.

Dove si trova

Situata nel parcheggio di piazzale dell’Accoglienza, si tratta della 13sima “Casa dell’Acqua” gestita da Valle Umbra Servizi nel territorio. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio, voluto da AURI per incrementare fornitura e installazioni di case ed erogatori di acqua in spazi pubblici, che già negli ultimi 2 anni hanno visto la messa in funzione di 6 Case dell’Acqua e che nel corso del 2024 vedrà l’attivazione di altre 4 strutture nei comuni di Montefalco, Spello, Foligno e Spoleto.

Come funziona

Ogni impianto, in funzione tutti i giorni 24 ore su 24, eroga acqua di rete refrigerata, sia naturale che gassata, al costo di 0,05 € per 1,5 litri; è possibile utilizzare contanti o le tessere rilasciate dagli uffici del gestore (i più vicini si trovano presso la sede di via IV Novembre a Foligno).

I benefici

“I benefici assicurati da questi impianti sono moltissimi – ha ricordato il direttore VUS Ranieri – l’acqua del nostro territorio è sottoposta a frequenti analisi per verificare che tutti i parametri siano conformi alla legge e, dunque, è sicura e anche molto buona da bere; è importante correggere le nostre abitudini di vita – ha concluso – evitando il consumo di bottiglie di plastica e l’immissione di anidride carbonica nell’aria”. Grazie agli impianti VUS presenti in tutto il territorio, in oltre 10 anni dall’apertura delle Case dell’Acqua sono stati erogati circa 32 milioni e 624 mila litri di acqua, tradotto in plastica sono quasi 22 milioni di bottiglie in PET risparmiate per 3.545 tonnellate di anidride carbonica non immessa nell’ambiente.

“I cittadini da molto tempo ci stanno chiedendo di usare l’acqua pubblica e dunque l’apertura ufficiale di oggi è un risultato straordinario per cui ringraziamo VUS e AURI che ha finanziato il progetto – ha esordito il sindaco Falsacappa che ha accennato agli importanti interventi che continueranno ad interessare Bevagna nei prossimi mesi proprio in tema di risorsa idrica.

I progetti di Vus

Valle Umbra Servizi, dal 2023, sta infatti mettendo in campo numerosi interventi per migliorare il servizio e ridurre le perdite, tra cui la realizzazione di una rete idrica intelligente, con l’istallazione di contatori smart-meter, per la lettura in tempo reale dei consumi e l’attivazione di sistemi di controllo e misura sulle tubazioni della rete di distribuzione. Queste azioni per l’Azienda assumono ancora più importanza perché contenute nel “Patto dell’Acqua” siglato a fine 2023 con Utilitalia, in cui sono determinati i comuni obiettivi di tutela ambientale e della risorsa, resilienza delle reti e dei sistemi di approvvigionamento per valorizzare l’acqua di rete, riduzione degli imballaggi, contenimento dei costi ambientali.