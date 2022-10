Caro energia, ad Assisi un bonus per fronteggiare le maxi bollette di luce e gas - Tuttoggi

Secondo il Codacons i rincari potrebbero arrivare a pesare fino a 5.000 euro

Un bonus di trecento euro per fronteggiare i rincari delle bollette di luce e gas. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Assisi, anche se i requisiti per ottenere il contributo contro il caro energia saranno annunciati solo nei prossimi giorni.



Secondo alcune stime – quelle del Codacons – il caro energia peserà sulle bollette degli italiani per 4.700 euro, sperando che nel 2023 non ci siano ulteriori rincari. E sono almeno 4,7 milioni gli italiani che avrebbero già saltato il pagamento di una o più bollette, come risulta da un’indagine commissionata da Facile.it. E i morosi non riguardano solo gas ed elettricità, visto che almeno 3 milioni di italiani avrebbero saltato anche una o più rate condominiali.



Anche per questo ad Assisi l’amministrazione comunale ha deciso di concedere un bonus fino a 300 euro per nucleo familiare contro il caro bollette di energia elettrica e gas per venire incontro ai rincari e dare quindi un sostegno economico alle famiglie in difficoltà. Nei prossimi giorni saranno rese note sul sito istituzionale del Comune tutte le informazioni utili per conoscere i requisiti indispensabili alla compilazione della domanda per l’aiuto contro il caro energia. Come anticipato, è già stato stabilito che il bonus comunale sarà erogato fino a 300 euro a nucleo familiare che dimostri di aver ricevuto maggiorazioni nelle bollette.