Carnevale, Perugia si prepara ad accogliere il Bartoccio: il programma - Tuttoggi

Perugia si prepara per l’arrivo del Bartoccio. L’anteprima dell’intenso programma per il carnevale 2020 venerdì a Pretola, alle 17, con l’Associazione per Pretole e l’Ecomuseo del Tevere per la rinascita di Carnevalino.

Sabato 1 febbraio (in caso di pioggia o neve, rinviato a sabato 8 febbraio) alle ore 17 da Piazza Italia e Corso Vannucci, l’atteso Corteo con carro e buoi che accompagnerà l’ingresso del Bartoccio (Graziano Vinti) in città.

Una festa con la Banda e le majorettes ”le Bartoccine” della Filarmonica “G. Verdi” di Spina diretta dal maestro Andrea Cavallucci, il Gruppo Folk Agilla e Trasimeno, i figuranti di Civitella d’Arna, il Gruppo di Balli popolari internazionali, la scuola di Balli di gruppo Polvere di Stelle.

Alle 18 il sindaco di Perugia Andrea Romizi, davanti a Palazzo dei Priori, consegnerà al Bartoccio le chiavi della città, con la proclamazione di re Carnevale.

Un programma ricco di appuntamenti, concentrati per lo più nel fine settimana, con feste popolari e divertimento. Ed i tradizionali appuntamenti che caratterizzano il carnevale perugino, tra cui la Gara di bartocciate (sabato 15 febbraio alle 18 al Circolo di Ponte d’Oddi) e la consegna della targa all’autore della Bartocciata dell’anno 2020 sabato 22 febbraio alla Sala dei Notari.