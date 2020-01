Carnevale, le Giornate del Bartoccio: tutto il programma e le informazioni - Tuttoggi

Carnevale, al via dal 1° febbraio le “Giornate del Bartoccio”, manifestazione giunta alla nona edizione, con tante novità.

L’evento ha un nuovo manifesto, disegnato da Andrea Briganti, che introduce finalmente nella serie dei manifesti bartocceschi anche la Rosa, moglie “bella e fiorosa”, e anche un po’ “arsentita”.

Quest’anno, come è tradizione delle Giornate, novità e conferme caratterizzeranno le manifestazioni del Carnevale.

L’ingresso trionfale del Bartoccio e della Rosa su un carro agricolo, tirato da una coppia di bovini: sul carro, l’attore Graziano Vinti che declamerà Bartocciate, e al suo seguito musica, canti, balli, danze, figuranti, bambini e bambine delle scuole: un corteo di suoni, balli e colori in cui il pubblico è l’attore principale e non lo spettatore ai margini.

E poi la consegna delle chiavi della città: una cerimonia un po’ buffonesca un po’ corrosiva, in cui il Sindaco sarà sottoposto alle graffianti rime del Bartoccio, al quale consegnerà la città per tutto il carnevale.

I laboratori: disegnare, costruire un bucciottino, creare una marionetta sono tanti modi per avviare bambini e ragazzi a familiarizzarsi col Bartoccio e soprattutto a sviluppare la propria creatività. I laboratori sono gestiti da Claudio Ferracci, Luciano Zeetti e Mario Mirabassi. Un altro laboratorio, gestito dal gruppo folcloristico Agilla e Trasimeno, avvierà adulti (e bambini) ai nostri balli tradizionali: trescone, manfrina, ecc.

La ricerca storica: un volume di Renzo Zuccherini, Bartoccio villano, ricostruisce, sulla base di manoscritti e rare edizioni cinquecentine, gli esordi della maschera perugina, risalenti agli inizi del XVI seceolo; il volume sarà presentato dallo studioso Luigi M. Reale.

Le carte del Bartoccio: in occasione del sesto anniversario della scomparsa del disegnatore Marco Vergoni, verranno organizzate a Ponte Felcino e Pretola delle sfide di briscola con le carte del Bartoccio da lui disegnate.

Ta la murigge: è il titolo di uno spettacolo, divertente e intrigante, in cui l’attore Graziano Vinti e il noto sindacalista Ulderico Sbarra metteranno a confronto, quasi in una sfida, le storie, gli aneddoti, le poesie e gli stornelli dell’Umbria di qua e di là dal Tevere.

La gara di bartocciate, alla sua seconda edizione, è una sfida tra i poeti perugini a chi graffia con più “cattiveria” satirica i potenti, le mode, i vizi della nostra società: e vinca il più cattivo!

La cucina di Ambra Marconi: la tradizionale cena del Bartoccio, che riunisce in una piacevole conviviale tutti gli amici della nostra maschera, si svolgerà al Circolo di Ponte d’Oddi e sarà affidata alla nota cuoca Ambra Marconi, “una cuoca per amica”, che preparerà un menù su cui mantiene il massimo riserbo: saranno sorprese per il nostro palato!

La scola de cucina: all’albergo Giò, uno spettacolo di cucina incentrato sui dolci tradizionali perugini del carnevale, come le frappe, gli strufoli, le bartocciate dolci… Lezione-spettacolo, seguita ovviamente da degustazione e infine dal ballo sulle note del maestro Roberto Cecchetti.

I canti popolari e di protesta: per la prima volta, una serata dedicata ai canti tradizionali della protesta e della rivolta, con il Coro dei Pezzenti che coinvolgerà i presenti nelle belle canzoni.

Il veglione del Bartoccio: si ripete la bella serata con i vinili maneggiati dal Bartoccio-Graziano Vinti, alla Pro Ponte di Ponte San Giovanni, che inviterà al ballo le più belle coppie mascherate.

I burattini di Mirabassi: ancora una girandola travolgente di avventure per il Bartoccio e gli altri burattini di Mario Mirabassi, che per la nona volta offre ad adulti e bambini alla Sala dei Notari il suo grande spettacolo, che quest’anno ha il titolo “Il Bartoccio e il mondo a la rinversa”. Ci sarà da divertirsi per il pubblico, un po’ meno per i politici e le autorità prese di mira.

Corteo e festa a Monteleone di Spoleto: anche quest’anno, nella bella cittadina, adulti e bambini gareggeranno con i costumi e gli addobbi più belli e il Bartoccio percorrerà in festa le vie paesane.

Il programma

Sabato 1 febbraio (in caso di pioggia o neve, rinviato a sabato 8 febbraio): ore 17,00 da Piazza Italia e Corso Vannucci, Corteo con carro e buoi: Ingresso del Bartoccio in città, con la Banda e le majorettes ”le Bartoccine” della Filarmonica “G. Verdi” di Spina diretta dal m° Andrea Cavallucci, il Gruppo Folk Agilla e Trasimeno, i figuranti di Civitella d’Arna, la scuola di Balli di gruppo Polvere di Stelle. Il Bartoccio è Graziano Vinti;

ore 18,00 Palazzo dei Priori, Il Sindaco di Perugia consegna al Bartoccio le chiavi della città.

Mercoledì 5 febbraio, Museo del giocattolo, San Marco Fornace ore 16,00, laboratorio dei bucciottini del Bartoccio, con Luciano Zeetti

Venerdì 7 febbraio, da Umbrò, via S. Ercolano 3, Sala del Muro etrusco, con la Famiglia Perugina, ore 17,30, presentazione del volume di Renzo Zuccherini, Bartoccio villano. I cinquecento anni della maschera perugina (I quaderni del Bartoccio, Ali&no ed.), con Luigi M. Reale; ore 18,30, degustazione delle bartocciate dolci perugine, offerte da Umbrò

Sabato 8 febbraio, Cva Ponte Felcino, con Ass. Altrementi, La Felciniana e Centro Socio Culturale “Il Tevere” ore 18,00 Gara di briscola con le Carte del Bartoccio disegnate da Marco Vergoni

Domenica 9 febbraio, con Associazione per Pretola ed Ecomuseo del Tevere ore 15,30 Gara di briscola con le Carte del Bartoccio disegnate da Marco Vergoni

Giovedì 13 febbraio, Teatro di Figura, via del Castellano, 2° ore 16,00, laboratorio di costruzione di marionette con i Mirabassi; visita al Museo delle marionette dei Mirabassi

Venerdì 14 febbraio, da Umbrò, via S. Ercolano 3, Sala del Muro etrusco ore 16,30 laboratorio di trescone e balli popolari umbri, con il gruppo Agilla e Trasimeno

Sabato 15 febbraio, Circolo di Ponte d’Oddi ore 18,00, gara di bartocciate per la “Bartocciata dell’anno” 2020; ore 20,00, la cena del Bartoccio con Ambra Marconi una cuoca per amica (prenotazione entro il 14 febbraio al n. 348 730 8325); ore 21,30 Ta la murigge. Storie, aneddoti, poesie e stornelli dell’Umbria di qua e di là dal Tevere, con Graziano Vinti e Ulderico Sbarra, musiche di Marcello Ramadori e Luigi Cordidonne

Domenica 16 febbraio, Molino della Catasta, Ponte Felcino, con Ass. Altrementi e La Felciniana ore 17,00 Ta la murigge. Storie, aneddoti, poesie e stornelli dell’Umbria di qua e di là dal Tevere, con Graziano Vinti e Ulderico Sbarra, musiche di Marcello Ramadori e Luigi Cordidonne

Martedì 18 febbraio, Biblioteca delle Nuvole, via del Fosso ore 16,00, laboratorio dei fumetti del Bartoccio, con Claudio Ferracci

Giovedì 20 febbraio, Albergo Giò, via Ruggero d’Andreotto 19, con la Famiglia Perugina ore 17,00, Scola de cucina: spettacolo di preparazione e degustazione di dolci carnevaleschi perugini, con lo chef Roberto Bigarini; a seguire, ballo con la musica del m° Roberto Cecchetti

Venerdì 21 febbraio, presso Anpi Sez. Tomovic Bonfigli, via del Cortone 19 ore 18,30 Deh t’affretta a sorgere, canti di protesta e popolari con il Coro dei Pezzenti

Sabato 22 febbraio, Sala dei Notari ore 16,30 consegna della “targa del Bartoccio” all’autore della “Bartocciata dell’anno” 2020; ore 17,00, spettacolo di burattini di Tfu: Il Bartoccio e il mondo a la rinversa, testo di Renzo Zuccherini, regia di Mario Mirabassi, con Graziano Vinti, ore 20,00 con la Pro Ponte, via Tramontani 5, Ponte San Giovanni Cena e Gran veglione del Bartoccio.

Domenica 23 febbraio, Monteleone di Spoleto ore 15,00 corteo del Bartoccio, con Graziano Vinti.

Tutto il programma dettagliato delle Giornate del Bartoccio è pubblicato su www.latramontanaperugia.it.