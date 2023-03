Carlettolife riappare su Instagram “Ecco perché sono sparito”

L'influencer di Bastia Umbra torna a postare sul suo profilo, l'annuncio della chiusura del suo account non era altro che uno scherzo ai suoi follower e al nonno "Ho anticipato il pesce d'aprile di una settimana"

Il solito Carlettolife. Dopo essere sparito per poco più di 24 ore dal suo profilo Instagram, di cui aveva annunciato la chiusura, l’influencer di Bastia Umbra è tornato…più in forma che mai.

Come nel suo stile è infatti riapparso all’improvviso nelle stories spiegando che il “messaggio di addio” lasciato ai suoi 778mila follower non era che una scherzo, guarda caso, soprattutto per il nonno. In realtà, ha specificato, “ho preferito anticipare di una settimana il pesce d’aprile, perché farlo il giorno stesso sarebbe stato troppo scontato“.