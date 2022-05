Carla Mariotti festeggia 40 anni di attività, la sua bottega "biglietto da visita" di Montone - Tuttoggi

Sabato 7 maggio, alle ore 18, Carla Mariotti ringrazierà e incontrerà i suoi clienti e tutta la comunità di Montone: “Sono stati anni condivisi nel bene e nel male, – dice la storica commerciante – in cui non sono mancate confidenze, segreti che porto sepolti nella cassaforte del mio cuore. Tante le immagini che vengono alla mente: la mia attività nel cuore del paese, la piazzetta delle Lisbe, noi donne con l’uncinetto, i consigli culinari, condivisioni di grandi emozioni, profondi dolori ma anche di felicità ed allegria sulle panchine di ferro esterne”.

Carla Mariotti, dai più definita il “biglietto da visita” del Borgo di Montone ha infine aggiunto: “Ho cercato sempre di amare questo impegno morale. Sono anni volati via che resteranno per sempre nel mio cuore e ringrazio davvero tutti“. L’appuntamento per festeggiare insieme questo importante traguardo dei 40 anni di attività è dunque fissato per sabato 7 maggio.