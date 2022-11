Carcere alla Rocca di Spoleto chiuso da 40 anni, convegno sul nuovo progetto di gestione - Tuttoggi

A 40 anni dalla restituzione alla città della Rocca Albornoziana, due giorni di studio su storia e valorizzazione

Quarant’anni fa i detenuti allora sul colle Sant’Elia, all’interno della Rocca albornoziana di Spoleto, vennero trasferiti definitivamente nel nuovo carcere di Maiano. E la fortezza venne restituita – era appunto il 1982 – alla collettività. Per l’occasione venne messa in scena all’interno della Rocca (nell’ambito del Festival dei Due Mondi) l’opera “Sorveglianza speciale” di Jean Genet, per la regia di Marco Gagliardo, con un cast interamente composto da detenuti del carcere romano di Rebibbia.

Ora, in occasione di questo quarantesimo anniversario, la Direzione Regionale Musei Umbria con il Museo nazionale del Ducato – Rocca Albornoz, il Comune di Spoleto e l’Associazione “Amici di Spoleto” intendono dedicare due giornate, giovedì 1 e venerdì 2 dicembre, ad una riflessione sul futuro dello storico edificio e sul suo ruolo fondamentale nel sistema museale dell’Italia centrale. Un appuntamento dal titolo “La Rocca Albornoz di Spoleto 1982 – 2022. 40 anni di recupero e valorizzazione”.