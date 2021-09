Carabinieri, cambio ai vertici delle Compagnie di Terni e Amelia - Tuttoggi

Carabinieri: i vertici delle Compagnie di Terni e Amelia hanno mutato volto; a Terni con il Maggiore Iacovacci, ad Amelia con il Capitano Papa.

Carabinieri: il Maggiore Valentino Iacovacci ha assunto il comando della Compagnia di Terni, dopo la partenza del Maggiore Alessio Perlorca per il Nucleo Radiomobile di Bologna; ad Amelia, invece, al comando della Compagnia Carabinieri il Capitano Laura Protopapa, in seguito al trasferimento del Capitano Raffaele Maurizi al 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia”.

Maggiore Valentino Iacovacci, curriculum vitae

Il Maggiore Iacovacci ha retto sino a ieri il paritetico comando della Compagnia CC di Sora (FR). Numerosi, inoltre, gli incarichi ricoperti in provincia di Nuoro a metà degli anni novanta, in zone ad alto indice criminale. Ha operato, poi, presso il 4′ Reggimento Carabinieri a Cavallo e uno Stato Maggiore della Capitale. Successivamente ha diretto i Nuclei Operativi della Compagnia di Cossato (BI) e Novara, la Compagnia di Novara, il Nucleo Investigativo di Cremona. Laureato in giurisprudenza e scienze dell’amministrazione, con master in criminologia, ha le proprie origini nel Circeo.

Il percorso del Capitano Laura Protopapa

Il Capitano Laura Protopapa, laureata in Economia Bancaria, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 2005. Dopo la frequenza del Corso di formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma ha prestato servizio nella Scuola Allievi Carabinieri di Torino; qui, in qualità di Comandante di Plotone e insegnante, è rimasta fino al 2016. Nel 2016, infine, il trasferimento al Comando Provinciale di Brindisi, reparto operante in un territorio molto sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.