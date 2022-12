Capodanno, Zuccarini firma ordinanza antibotti

Raccomandazioni

E’ raccomandato, nell’ambito delle aree pubbliche del Centro Sorico, nonché nei luoghi privati da cui le accensioni possano raggiungere ovvero interessare direttamente le piazze, le vie pubbliche e le aree limitrofe con presenza di persone, di evitare, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se posto in libera vendita.

Limitazioni alle vendite di drink in recipienti in vetro

Per la limitazione alla vendita di bevande contenute in recipienti di vetro o metallici in occasione dello svolgimento dello spettacolo “Paiper New Year 2023”, in programma il 30 e 31 dicembre, in piazza della Repubblica, l’ordinanza prevede quanto segue: il giorno 30 dicembre, dalle 19 e fino alle 03 del giorno successivo, e il giorno 31 dicembre, a decorrere dalle 19 e fino alle 05 del giorno successivo, è vietata, nell’ambito dell’area del centro storico ricompresa all’interno del perimetro delimitato dalle mura urbiche, la vendita per asporto, o di somministrazione con asporto all’esterno dei locali, sia in sede fissa che in forma itinerante, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, di qualsiasi bevanda, sia alcolica che analcolica, o di qualsiasi altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro. Nell’intera area di piazza della Repubbblica, il divieto viene esteso oltre ai recipienti di vetro, anche alle lattine metalliche. Negli stessi giorni e orari è vietato alle persone di accedere all’area di piazza della Repubblica detenendo qualsiasi bevanda, sia alcolica che analcolica, o qualsiasi altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o in lattine metalliche. L’inosservanza delle disposizioni previste nelle ordinanze potrà comportare conseguenze di natura penale e sanzioni amministrative.