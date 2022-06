Capodanno Rai, Comune Terni non paga la Siae, arriva ingiunzione - Tuttoggi

Il Comune di Terni 'dimentica' di pagare la Siae per il Capodanno Rai "L'anno che verrà", arriva ingiunzione di pagamento

Con data 8 giugno al comune di Terni è arrivata una ingiunzione di pagamento dei diritti Siae per il Capodanno Rai “L’anno che verrà” che è andato in onda in diretta dalle acciaierie di Terni il 31 dicembre 2021. La missiva, indirizzata al Comune, al sindaco di Terni, Leonardo Latini e alla dirigente Emanuela Barbon ha come oggetto “Mancato pagamento diritti d’autore” e specifica “Alla luce di quanto sopra esposto debbo con la presente – da intendersi valida quale intimazione di pagamento ex art. 1454 c.c. nonché messa in mora ex art. 2943 c.c., con tutte le conseguenze di legge – invitare e diffidare ultimativamente e formalmente il Comune di Terni a corrispondere alla SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, i compensi per diritto d’autore come sopra specificati, ad oggi ammontanti a complessivi € 30.841,29”.

La Siae e i diritti del Capodanno

Il responsabile della procedura, con poche righe, informa il Comune del mancato pagamento: “ho avuto incarico dalla SIAE di procedere giudizialmente nei Vostri confronti al fine di ottenere la

corresponsione dei compensi da Voi dovuti a titolo di diritto d’autore ammontanti oggi a complessivi €

30.841,29. Tale somma è da Voi dovuta a fronte della avvenuta fruizione di repertorio tutelato da SIAE in

occasione dell’evento da Voi organizzato in Terni il 31.12.2021 (“L’anno che verrà”) ed in forza

dell’autorizzazione concessavi con il Permesso da Voi sottoscritto”.