Capodanno, incendio in terrazzo | Principio intossicazione per 2 anziani - Tuttoggi

Fortunatamente la coppia di anziani, grazie al tempestivo intervento dei caschi rossi, non ha avuto bisogno di ricorrere al Pronto Soccorso

Poco dopo la mezzanotte di ieri i Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti in via Montegrappa per un incendio che ha coinvolto un terrazzo di un abitazione e si è propagato a sottostante.

Principio intossicazione per anziani

Subito è scattata la chiamata al centralino del 115 e l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato danni più gravi, visto che il fumo che si era propagato aveva iniziato a intossicare i due anziani che abitavano nell’appartamento sottostante. Fortunatamente la coppia, grazie al tempestivo intervento dei caschi rossi, non ha avuto bisogno di ricorrere al Pronto Soccorso.