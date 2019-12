Capodanno in piazza, vietate bottiglie di vetro | Multe fino a 500 euro per i trasgressori - Tuttoggi

Operazione Capodanno “sicuro” a Città di Castello. La notte di San Silvestro scatta infatti l’ordinanza che vieta l’utilizzo di contenitori e bottiglie di vetro per consumare bevande in centro storico. Lo prevede il dispositivo numero 321 firmato dal sindaco Luciano Bacchetta.

“Premesso che il 31 dicembre, in Piazza Matteotti e zone circostanti, si svolgerà la tradizionale festa di fine anno con animazione musicale, che da sempre richiama un notevole afflusso di pubblico – si legge nell’ordinanza – si ritiene opportuno, quale misura preventiva, al fine di evitare che si verifichino inconvenienti legati all’uso improprio di bottiglie di vetro, con conseguente pericolo per l’incolumità di persone e per l’ordine pubblico, vietarne o, comunque, limitarne la commercializzazione in occasione di tale evento”.

Il provvedimento pertanto impone “agli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio in sede fissa e/o ambulante su aree pubbliche, nonché le attività artigianali che vendono o somministrano prodotti confezionati in bottiglie di vetro, situati nel centro storico, dalle ore 22 del 31 dicembre 2019 alle ore 6 del 1 gennaio 2020 di non distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro. È fatto divieto, inoltre, di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro”. L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.