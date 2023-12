Capodanno in piazza, musica con dj set fin dalle 18 | L'Alternativa inaugurerà il 2024 - Tuttoggi.info

Domenica 31 dicembre dj set nelle piazze principali dalle ore 18 alle ore 21 | Dalle ore 23.45 spazio ai balli con la musica trascinante dell’orchestra L’Alternativa

Per la notte di San Silvestro sarà festa nel centro storico di Città di Castello con il ritorno del “Capodanno in piazza”, una lunga serata da vivere insieme che inizierà con l’aperitivo e si concluderà nelle prime ore del 2024.

Mai come quest’anno l’invito del Comune a tifernati e turisti sarà quello di scegliere il cuore della città e i suoi locali per stare in compagnia e divertirsi, con una nuova formula pensata insieme al Consorzio Pro Centro che, nel segno della musica, accompagnerà tutti all’appuntamento con il cenone e poi farà ballare fino a tardi.

Domenica 31 dicembre si partirà, infatti, alle ore 18 con tre dj set in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, che daranno ritmo e allegria agli incontri e ai brindisi in centro, sulle note di Luca Tognelli, alias “Dj Nos”, Gianluca Zentile, alias “Dj Gianlu”, e “Jesmin” Ranasingaghe. Il sottofondo musicale giusto per intrattenersi piacevolmente fino alle ore 21, quando sarà ora di sedersi a tavola con amici e parenti.

Subito dopo il cenone, dalle ore 23.45, arriverà l’onda irresistibile dei musicisti dell’orchestra L’Alternativa capitanati da Doriano Cangi, che suonerà fino al fatidico conto alla rovescia di mezzanotte per poi far ballare tutti nelle prime ore del 2024. I brani più famosi e sfrenati trascineranno grandi e piccini in una spensierata e allegra festa, che saluterà nel segno dei sorrisi e del buonumore l’arrivo del nuovo anno.

“Un evento pensato per riunirci tutti nel centro storico della nostra città, con l’idea di una comunità che torna a incontrarsi per la festa più attesa dell’anno e a condividere i migliori auspici per il 2024”, sottolinea l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, che ringrazia l’Alternativa e i deejay protagonisti dell’iniziativa “per il grande entusiasmo e la voglia di far divertire tutti con cui hanno accettato l’invito a partecipare a una serata che ha il significato profondo di una delle più belle e sentite tradizioni della nostra città”.