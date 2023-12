Capodanno in piazza a Città di Castello, si brinda in sicurezza | Cambio viabilità - Tuttoggi.info

Ordinanza sindacale impone divieti sul consumo di bevande in contenitori di vetro e metallo durante i festeggiamenti di fine anno

In vista delle celebrazioni di Capodanno, l’Amministrazione Comunale di Città di Castello ha adottato misure stringenti per garantire sicurezza e ordine pubblico. Con l’ordinanza sindacale numero 383, emessa, venerdì 29 dicembre, si introduce un divieto specifico per la notte di San Silvestro: il consumo di bevande in contenitori di vetro o metallo sarà proibito nel centro storico, eccetto che all’interno dei locali e nelle loro pertinenze esterne dalle ore 17.00 di domenica 31 dicembre fino alle ore 6.00 del 1 gennaio 2024.

In aggiunta, nella stessa fascia oraria, sarà vietata la vendita e la distribuzione per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo da parte di esercizi commerciali, ambulanti, distributori automatici e attività artigianali. Il rispetto dell’ordinanza sarà monitorato dalle forze dell’ordine locali, con sanzioni amministrative pecuniarie che possono variare tra 500 e 5.000 euro per chi non aderisce alle nuove regole.

Cambio viabilità

Inoltre, per consentire lo svolgimento del “Capodanno in Piazza”, organizzato dal Comune e dal Consorzio Pro Centro, il comando di Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che vieterà transito e sosta veicolari in piazza Fanti (con esclusione dei mezzi di soccorso ed emergenza) dalle ore 19.00 di domenica 31 dicembre alle ore 08.00 di lunedì 1 gennaio 2024. Transito veicolare vietato dalle ore 19.00 di domenica 31 dicembre alle ore 08.00 di lunedì 1 gennaio 2024 anche in via Sant’Apollinare, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza.

L’Amministrazione Comunale sottolinea l’importanza di queste misure per assicurare che le celebrazioni di Capodanno si svolgano in un ambiente sicuro e rispettoso, permettendo a tutti di godere delle festività in modo responsabile e tranquillo.