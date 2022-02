Capannone in fiamme accanto a struttura ricettiva, vigili del fuoco evitano il peggio

Capannone in fiamme lungo la Marattana nel territorio comunale di Narni: sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Terni con due squadre

Capannone in fiamme lungo la Marattana nel territorio comunale di Narni. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Terni con due squadre.

L’intervento è in corso nella zona industriale di Maratta nei pressi di una struttura ricettiva.

Ad andare in fiamme è stato un capannone dove erano riposte alcune attrezzature di lavoro. L’incendio è stato spento ma all’interno della struttura persiste del denso fumo. Non sono comunque stati evidenziati danni alla struttura, e grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco l’incendio non si è propagato causando danni maggiori.