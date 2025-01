Caos al distributore, invertiti diesel e benzina nelle cisterne | Decine di auto in panne dopo rifornimento - Tuttoggi.info

Disagi e caos tra ieri ed oggi (22 gennaio) lungo viale Nazario Sauro, a Città di Castello, dove il distributore self-service Q8 è diventato protagonista involontario di un grave episodio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’errore sarebbe stato commesso dall’autobotte incaricata di rifornire il distributore. La cisterna destinata al diesel, infatti, sarebbe stata erroneamente riempita di benzina, e viceversa. Gli automobilisti che pensavano di rifornirsi con il solito carburante hanno dunque inconsapevolmente inserito quello sbagliato nei propri serbatoi.

La conseguenza, di fatto, è stata immediata: lungo la strada si sono “accumulati” veicoli in panne, creando rallentamenti e situazioni di emergenza in una via peraltro super trafficata. Sarebbero almeno 15 – da quanto ne sappiamo finora – le vetture danneggiate ma potrebbero essere almeno il doppio.

Il distributore in questione è solo self-service e molti clienti si sono accorti del problema soltanto dopo aver iniziato a guidare, quando i loro veicoli hanno cominciato a manifestare gravi malfunzionamenti, fino allo spegnimento. I danni, in questi casi, variano dal blocco della pompa di iniezione all’arresto di tutto l’impianto o al guasto di pistoni e valvole. Problemi più seri sono stati registrati soprattutto alle auto con motori diesel, notoriamente più sensibili alla presenza di benzina.

In ogni caso, chi ha già utilizzato il veicolo dopo il pieno dovrà affrontare costose riparazioni, con la necessità di svuotare completamente il serbatoio e intervenire sui sistemi di alimentazione. Va detto che il gestore – secondo quanto riferitoci – si sarebbe già mobilitato per permettere agli automobilisti danneggiati di chiedere il risarcimento danni tramite appositi moduli.

Attualmente al distributore Q8, ovviamente, non è possibile fare carburante in quanto terminale e pompe risultano fuori servizio. Per sicurezza è stato anche attaccato un cartello con la scritta “non usare”.