Cantieri in Piazza, ad Amelia focus su ricerca e offerta di lavoro - Tuttoggi

Lavoro, Cantieri in piazza apre i battenti ad Amelia per coniugare la domanda e l'offerta di lavoro, anche in relazione alla scuola

Per la prima volta Amelia sarà sede, sabato prossimo, dell’iniziativa “Cantieri in Piazza”, la prima edizione della fiera del lavoro che offrirà l’opportunità di incrociare domanda e offerta alla presenza del mondo produttivo, di quello della formazione e scolastico e di quello istituzionale. La fiera è stata presentata stamattina in un conferenza stampa in Provincia alla presenza della presidente e sindaco di Amelia, della consigliera comunale di Amelia alle politiche del lavoro, delle associazioni, degli enti organizzatori e dell’Arpal. L’evento si aprirà sabato alle 9 al complesso Boccarini con i saluti istituzionali del sindaco di Amelia e dell’assessore regionale allo sviluppo economico.

Cantieri in Piazza per offerta e ricerca di lavoro

“Cantieri in Piazza” si giova della collaborazione fra Regione e Comune e del supporto tecnico ed organizzativo di Arpal Umbria. Sarà un’occasione di confronto fra mondo del lavoro e mondo della formazione ma anche un momento concreto per chi cerca ed offre opportunità occupazionali. Al Boccarini infatti ci saranno strutture gestite da Arpal appositamente dedicate ai colloqui in fiera per presentare candidature, verificare esperienze professionali e dare prospettive concrete sulle opportunità del momento. Focus specifici saranno poi proposti sul settore dello sviluppo economico e su quello del mercato del lavoro, sulle opportunità a favore delle imprese umbre con l’intervento dei vertici e gli esperti delle associazioni di categoria e anche una vetrina sulle esperienze di successo.