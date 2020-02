Cantiere "trappola" della Nuova Monteluce, Bori e Fora portano il caso in Regione - Tuttoggi

Dopo l’allarme lanciato da Cna Costruzioni, che lamenta come il mega cantiere di Monteluce rischi di diventare una trappola per una trentina di aziende locali che danno lavoro a 200 dipendenti, i capigruppo di minoranza Tommaso Bori (Pd) e Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria), in una nota congiunta, annunciano due interrogazioni con le quali chiedono di conoscere le intenzioni della Giunta regionale circa la situazione del comparto urbanistico ex-Policlinico Monteluce di Perugia. Progetto che vede coinvolte Regione, Comune di Perugia e Università di Perugia.

Monteluce, l’acquirente “misterioso” e il futuro di 30 imprese e 200 lavoratori

La Casa della salute

In particolare, Bori, chiede notizia dei “tempi di conclusione dei lavori

della Casa della Salute che dovrà sorgere all’interno della Nuova

Monteluce”, nonché delle “azioni adottate per sbloccare la ripartenza

dei lavori ormai fermi da tempo che stanno causando il ritardo del

trasferimento dei servizi, degli uffici e degli ambulatori dal Centro Salute

della palazzina di via XIV Settembre, non più idonea ad ospitare servizi

pubblici e che necessita di lavori urgenti”.

L’esponente del Pd ritiene “inaccettabili” i ritardi accumulati sono ormai

inaccettabili e sottolinea che Monteluce “deve tornare ad essere uno dei

quartieri più vivi della città offrendo servizi socio-sanitari diffusi e

qualificati, allo scopo di rivitalizzare complessivamente una zona strategica

di Perugia che si è sviluppata intorno al vecchio Ospedale, preservando nel

contempo la sua vocazione residenziale e universitaria”.

Azioni straordinarie e immediate

Anche Fora (Patto civico per l’Umbria) intende conoscere “quali azioni

straordinarie ed immediate si intendano a assumere per consentire che, nel

più breve tempo possibile, siano saldate dal Fondo di proprietà della Nuova

Monteluce, le trenta imprese (tra affidatari diretti e indiretti delle opere

e fornitori) che hanno effettuato i lavori nel cantiere e che, da mesi, non

ricevono alcun compenso, mettendo così a rischio oltre 200 posti di lavoro”.

“Ritengo fondamentale – conclude Fora – che i cittadini di Perugia e

dell’Umbria possano conoscere qual è il disegno strategico della Regione

per il rilancio del progetto complessivo della ‘Nuova Monteluce’

considerando che fin dall’inizio era chiaro che l’operazione poteva

essere sostenibile a patto che in gran parte di quegli immobili vi fossero

allocati anche attività e servizi di interesse pubblico”.