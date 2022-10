Cantiere del Liceo "occupa" 25 parcheggi per residenti "Posti auto saranno spostati" - Tuttoggi

“La presenza di parcheggi per residenti – ha aggiunto il consigliere di opposizione – è requisito indispensabile per la permanenza e l’afflusso di cittadini nel centro storico, colpito negli ultimi decenni da depauperamento demografico e spoliazione di servizi. Per non parlare dell’imminente inserimento di varchi elettronici della Ztl, che se non adeguatamente predisposto potrebbe implementare e accelerare questa tendenza”.

A rispondere alle domande di Lignani è stato l’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti, che ha subito annunciato come i 25 stalli di sosta riservati ai residenti della zona C soppressi in via Campo dei Fiori (a causa del cantiere) saranno ridistribuiti in modalità provvisoria (fino a fine lavori) in via Diaz e via San Bartolomeo all’altezza della Palazzina Vitelli. “Per tutta la durata dei lavori – ha aggiunto – sarà garantito un passaggio pedonale che collega via Campo dei Fiori ai parcheggi antistanti il Liceo, proprio in via Diaz e Via San Bartolomeo, questo affinché le opere sull’edificio si svolgano in piena sicurezza riducendo al minimo i disagi per i residenti“.

L’assessore ha poi aggiunto che i lavori sulla sede del Liceo si protrarranno (almeno) per oltre un anno, dato che l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comando di Polizia Municipale per l’impresa esecutrice scade il 31 dicembre 2023. Sulla Ztl Braccalenti si è limitato a dire che continueranno gli incontri con residenti e (presto) anche con i commercianti. “Bisogna ancora individuare altre eventuali criticità, come quella già attenzionata in via Marconi, prima di predisporre il regolamento della Ztl, che dovrà poi essere approvato anche dal Consilio comunale”.