Verso la Ztl, primo incontro con residenti | Le prossime modifiche al traffico in via Marconi - Tuttoggi

Via alla fase partecipativa con i cittadini del centro storico in vista dell'attivazione dei varchi | In via Marconi annunciati primi cambiamenti, a partire dalla soppressione del divieto di transito tra Piazza del Garigliano e Corso Vittorio Emanuele

Si è tenuto ieri pomeriggio (25 agosto), in Comune, un incontro pubblico – indetto da Assessorato alla Viabilità e Comando di Polizia Municipale – per illustrare alcune necessarie modifiche alla circolazione stradale in vista dell’attivazione dei varchi elettronici della nuova Zona a Traffico Limitato (Ztl) nel centro storico di Città di Castello.

Nella sala dei gruppi consiliari, oltre all’Assessore tifernate e al Comandante Joselito Orlando, erano presenti anche gli agenti Luca Pazzagli e Laura Ganovelli, il referente comunale incaricato per Agenda Urbana Gianni Chiasserini e una folta rappresentanza di cittadini residenti nella parte storica della città.